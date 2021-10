GTA 6 : selon Snoop Dogg, Dr Dre prépare de nouveaux morceaux pour le jeu

Dr Dre va-t-il faire son grand retour dans les radios de GTA ? C’est en tout cas ce qu’affirme son compagnon Snoop Dogg en interview. Ce dernier assure que le rappeur est actuellement en studio pour enregistrer de nouveaux morceaux destinés au jeu. En revanche, on ne sait pas s’il s’agit de GTA The Trilogy ou GTA 6.

Les fuites à propos de GTA 6 se suivent et ne se ressemblent pas. On doit la dernière en date à Snopp Dogg, visiblement bien informé de ce que prépare Rockstar. Quel est le lien entre le rappeur et la prochaine super-production vidéoludique, vous demanderez-vous. Il s’avère que ce lien porte le nom de Dr Dre, lui-même. Selon Snoop Dogg, ce dernier serait en train d’enregistrer de nouveaux morceaux destinés à rejoindre les radios mythiques de GTA.

« Je sais qu’il fait actuellement de la bonne musique », explique-t-il à Rolling Stone à propos de son comparse de toujours. « Et une partie de sa musique est liée au jeu GTA qui va sortir. Je pense donc que c’est de cette façon que sa musique sera diffusée, par le biais du jeu vidéo GTA. » Une affirmation assez floue donc, mais qui est néanmoins loin d’être improbable.

Dr Dre pourrait rejoindre la bande-son d’un prochain GTA

En effet, on sait déjà que Dr Dre prépare un nouvel album du nom de Detox depuis plusieurs années. Il est donc tout à fait possible qu’une partie de ces titres fassent partie de la bande-son d’un GTA, dans un effort de promotion. Reste désormais à savoir lequel ce sera. Plusieurs hypothèses sont plausibles. On peut d’abord penser à GTA The Trilogy, qui sortira le 11 novembre prochain.

La sortie de GTA 6 n’étant pas prévue avant 2025, il serait étonnant de voir Snoop Dogg avoir déjà des informations à son sujet. De plus, une partie de l’album de Dr Dre pourrait déjà être terminée et donc prête à être intégrée à The Trilogy. Dernier argument en faveur de cette théorie : le rappeur était déjà présent dans la version originale de San Andreas, avec les titres Nuthin' But A « G » Thang, F*ck Wit Dre et Deep Cover. Peut-être prépare-t-il de nouvelles versions de ces morceaux.

D’un autre côté, la sortie du remaster semble bien proche pour dévoiler des titres d’un album qui n’a pas encore été annoncé. Pendant ce temps, certaines rumeurs prévoient que GTA 6 sera présenté ce 24 novembre, l’occasion peut-être de révéler un partenariat avec Dr Dre. Dernière possibilité, enfin : le remaster PS5 et Xbox Series X de GTA 5, qui sera disponible en mars 2022.