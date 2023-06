GTA 6 pourrait générer 1 milliard de dollars de revenus dès la première semaine

Grand Theft Auto 6 suscite une immense excitation et une grande impatience parmi les joueurs du monde entier, et les analystes prédisent déjà des ventes record dès sa sortie.

Cela fait des années que Rockstar Games planche sur GTA 6, allouant des ressources considérables pour garantir la meilleure expérience de jeu possible. Le jeu serait déjà le plus cher de l’Histoire à produire, avec au moins 1 milliard de dollars de budget. Le studio compte rapidement amortir de telles dépenses.

Take-Two Interactive, la société mère de Rockstar Games, a récemment prévu une augmentation substantielle de son chiffre d'affaires pour le prochain exercice fiscal, qui s'étend d'avril 2024 à mars 2025. Des spéculations ont vu le jour sur le lancement de GTA 6 au cours de cette période, car il s'agit de l'un des rares jeux capables de générer une augmentation aussi importante des revenus.

Une semaine devrait suffire à dépasser le milliard de dollars de revenus

Dès la première semaine de sortie, des analystes tels que Joost van Dreunen s’attendent déjà à ce que Rockstar Games enregistre un chiffre d’affaires d’un milliard de dollars, avec au moins 25 millions d'exemplaires vendus au cours de la période. Cela ne devrait pas être un problème pour Take-Two, puisqu’on le rappelle, GTA 5 avait franchi la barre du milliard en seulement trois jours.

Cependant, il ne faut pas s’attendre à ce que GTA 6 dépasse le record de GTA 5. Le nouveau titre n’aura probablement pas de version pour la Xbox One et la PS4. Cela pourrait bien l’empêcher de se vendre aussi rapidement que son prédécesseur, qui était sorti Xbox 360 et PS3 deux mois avant le lancement des Xbox One et PS4. La base d’utilisateur des Xbox Series X et PS5 n’est pas encore assez élevée pour permettre à GTA 6 de se vendre aussi rapidement.

D’ici 2024, les PS5 et Xbox Series X devraient s’être vendues à environ 125 millions d’unités à travers le monde, et les analystes s’attendent à ce qu’environ 20% des joueurs achètent GTA 6 la semaine de sa sortie. Cela représente donc un peu plus de 20 millions d’unités. À titre de comparaison, GTA 5 a été vendu à 32,5 millions d'exemplaires au cours de son premier trimestre de commercialisation, et avait atteint les 11,21 millions de ventes en seulement 24 heures.