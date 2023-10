L’Agent 47 revient bientôt sur Switch, iOS et Android dans «Hitman: Blood Money – Reprisal »

Tout comme Google, IO Interactive fête ses 25 ans. Pour les lecteurs les plus jeunes qui ne connaîtraient pas cet éditeur de jeux vidéo, c’est à lui qu’on doit des licences aussi mythiques que Hitman. La compagnie célèbre son quart de siècle en annonçant le portage d’un de ses titres les plus célèbres sur Android et iOS.

« Hitman: Blood Money » est historiquement le quatrième volet des aventures de l’Agent 47. Le jeu vidéo, publié en 2006 par Eidos sur la PlayStation 2, la Xbox et la Xbox 360. Ce chapitre de la vie du tueur à gages chauve a remporté un grand succès populaire, car il améliorait largement la richesse des scénarios envisageables. Le personnage est plus mobile, les environnements, plus dynamiques, et de manière générale, le gameplay est plus fouillé. « Hitman : Blood Money – Reprisal » va être porté sur les plateformes mobiles.

Fidèle au concept de la série, » Hitman : Blood Money – Reprisal » est un jeu vidéo d’infiltration à la troisième personne. Les développeurs de Feral ont adapté sa jouabilité aux smartphones, mais les joueurs ne devraient pas souffrir du portage, bien au contraire. Les commandes tactiles sont en effet tout à fait adaptées à ce type de jeu.

L’Agent 47 débarque sur les mobiles dans une version retravaillée de « Hitman: Blood Money »

Les scénarios et les lieux visités seront évidemment les mêmes que la version console. De l’Opéra de Paris au carnaval de la Nouvelle-Orléans, en passant par la Maison-Blanche, les diverses missions de l’Agent 47 s’annoncent très variées et dépaysantes.

Cela dit, Feral Interactive ne sera pas un simple décalque de la version console ou PC. Le classique de l’action furtive bénéficiera sur Android et iOS de graphismes (un peu) retravaillés, mais surtout de nouvelles fonctionnalités qui changent le gameplay. Une minimap fait son apparition ou encore un mode Instinct.

Selon Feral, « Hitman : Blood Money – Reprisal « sortira pour les iPhone et les smartphones Android dès cet automne, tandis qu’il devrait être vendu pour la Nintendo Switch cet hiver.