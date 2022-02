Galaxy S22 Ultra : l’Exynos 2200 est plus puissant que le Snapdragon 8 Gen 1, mais de très peu

Les performances du Galaxy S22 Ultra se révèlent dans un tout nouveau benchmark, qui compare cette fois la puissance de l’Exynos 2200 à celle du Snapdragon 8 Gen. En multi-core, c’est le processeur du Samsung qui surpasse celui de Qualcomm, mais la marge est très minime. Ce dernier reprend d’ailleurs la main en single core.

Chaque année, c’est la même grande question. Laquelle des versions Exynos et Snapdragon du nouveau Samsung Galaxy sera la plus puissante ? Généralement, ce titre revient au processeur Qualcomm, au grand dam des utilisateurs européens qui ont traditionnellement droit à celui de Samsung. Mais cette année, les choses pourraient bien s’inverser. Il y a quelques jours, un premier benchmark plaçait notamment le GPU de l’Exynos 2200 au-dessus de celui Snapdragon 8 Gen 1.

Mais qu’en sera-t-il vraiment pour le Galaxy S22 Ultra, le modèle le plus puissant de la gamme dont le lancement est prévu la semaine prochaine ? Il aura fallu attendre les tests de Geekbench pour avoir une réponse plus précise. Premier constat, l’Exynos 2200 confirme la lancée de Samsung initiée avec le Galaxy S21, en étant de nouveau un réel compétiteur face au Snapdragon 8 Gen 1.

Les versions Exynos 2200 et Snapdgragon 8 Gen 1 du Galaxy S22 se partagent le titre

À vrai dire, il est même plus performant que son adversaire en multi-core. Tous deux obtiennent un score respectif de 1226 et 1168, soit une différence de 1,3 %. En revanche, la différence est bien plus notable en single core, et donne cette fois la palme au Snapdragon 8 Gen 1, qui reçoit le score de 1226 contre 1168 (+4,7 %). La guerre fait donc encore rage entre les deux processeurs, mais Samsung continue de montrer des signes de puissance qui ont de quoi faire trembler Samsung.

D’autres benchmarks se sont déjà intéressés au flagship et le constat est unanime : le Galaxy S22 Ultra devrait être moins puissant que son prédécesseur, le Galaxy S21 Ultra, du moins dans sa version Exynos 2100. Samsung aurait en effet bridé les performances de processeur pour éviter les problèmes de surchauffe. Il faudra donc attendre la sortie du smartphone pour en avoir le cœur net.