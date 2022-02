Oppo Find X5 Pro : images officielles, fiche technique, on sait tout du smartphone avant sa sortie

Oppo va dévoiler au cours des prochaines semaines un nouveau smartphone haut de gamme, le Find X5 Pro. Avant son lancement officiel, on sait déjà tout de l’appareil, que ce soit son design ou encore ses caractéristiques techniques.

Alors que OnePlus a présenté il y a quelques semaines son nouveau OnePlus 10 Pro, nous attendons toujours avec impatience le smartphone haut de gamme d’Oppo, le Find X5 Pro. À la fin de l’année dernière, le leaker OnLeaks avait déjà dévoilé le design atypique et déconcertant de l’appareil, et nous avions même pu voir des photos volées du smartphone qui confirmaient une partie de la fiche technique.

Désormais, grâce au leaker Roland Quandt, nous savons tout du smartphone. WinFuture a publié les premières images officielles du Find X5 Pro, sur lesquelles on peut voir le smartphone en deux coloris : noir et blanc. Le fond d’écran de l’appareil met également en avant le nouveau partenariat de Oppo avec Hasselblad pour la partie photo, comme c’était déjà le cas sur les smartphones de OnePlus depuis les OnePlus 9 et 9 Pro.

Quelles caractéristiques techniques pour le Find X5 Pro ?

Selon les informations de WinFuture, le Find X5 Pro d’Oppo sera propulsé par le nouveau Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm. Il sera équipé d’un écran QHD+ (3216 x 1440 pixels) de 6,7 pouces avec la technologie LTPO 2.0 et du Gorilla Glass Victus. Côté autonomie, le smartphone misera sur une batterie de 5000 mAh compatible avec la recharge rapide filaire 80 W et 50 W en sans-fil. Il s’agit donc d’une augmentation importante par rapport aux 4500 mAh et 65 W de son prédécesseur, l’Oppo Find X3 Pro.

Jusqu’à présent, vous avez probablement remarqué que le smartphone semble identique au OnePlus 10 Pro, mais c’est sur la partie photo que les deux smartphones se différencient. En effet, le Find X5 Pro utilisera une configuration photo à trois caméras, avec un capteur principal de 50 MP IMX766 (1/1.56″, f/1.7, 10 bit, objectif 6P, FOV 80°), un capteur ultra grand-angle de 50 MP IMX766 (1/1.56″, f/2.2, 10 bit) ainsi qu’un téléobjectif de 13 MP Samsung S5K3M5 (f/2.4) offrant un zoom optique 2X.

Cette année, Oppo a donc fait le choix d’abandonner son capteur macro, qui rendait pourtant le Find X3 Pro différent de la concurrence. La partie selfie sera toujours gérée par un capteur de 32 MP. En plus du partenariat avec Hasselblad, le traitement photo sera assuré par une puce maison MariSiliconX, censée améliorer la qualité des clichés.

Enfin, on apprend que le smartphone sera certifié IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière, qu’il sera épais de 8,5 mm et qu’il pèsera 218 grammes. On peut également citer la présence de la surcouche ColorOS 12.1 basée sur Android 12, d’un capteur d’empreintes digitales sous l’écran et d’une seule configuration : 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Source : WinFuture