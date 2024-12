GTA 6 : une nouvelle fuite révèle un changement technique controversé

Une récente découverte sur LinkedIn a mis en lumière un changement potentiellement controversé dans le développement de Grand Theft Auto 6. Le profil d'un Programmeur Principal chez Rockstar Games suggère que le studio pourrait s'éloigner de l'approche entièrement artisanale qui avait fait le succès de Red Dead Redemption 2.

À la sortie de RDR2, Rockstar Games avait particulièrement mis en avant le monde fait main de son jeu phare, une décision prise après avoir initialement expérimenté avec la génération procédurale. Le studio avait finalement abandonné cette approche pour créer un univers entièrement artisanal, une prouesse rendue possible grâce aux ressources considérables de l'entreprise.

L’entreprise pourrait finalement changer de cap pour son prochain jeu, GTA 6. Un profil LinkedIn mentionne spécifiquement « la génération procédurale pour les objets et les environnements de jeu » parmi les technologies développées pour le moteur RAGE du jeu. Cette information a rapidement suscité des inquiétudes au sein de la communauté des fans, la génération procédurale étant un sujet sensible depuis la sortie controversée de Starfield en 2023.

Rockstar pourrait avoir recours à la génération procédurale sur GTA 6

Cependant, il est important de noter que la situation semble différente pour GTA 6. Les contraintes techniques sont plus importantes que pour RDR2, notamment en raison de la densité des assets et du niveau de chaos que les joueurs peuvent créer dans l'univers GTA. L'utilisation de la génération procédurale pourrait donc être limitée et stratégique, servant principalement d'outil de développement.

Le même profil LinkedIn évoque également d'autres avancées techniques, comme le ray tracing et l'illumination globale par ray tracing. Même s’il ne tournera pas à 60 FPS sur la PS5 Pro, cela suggère tout de même que l'équipe cherche à repousser les limites techniques sur les consoles nouvelle génération et PC.

Rockstar Games n'a pas encore commenté ces spéculations. Il est possible que la génération procédurale soit utilisée de manière invisible pour le joueur, par exemple pour le placement automatique de certains éléments du décor comme la végétation, sans impact sur l'expérience finale.

Cette information s'ajoute aux rumeurs précédentes concernant l'utilisation potentielle de brevets de Take-Two pour la génération d'intérieurs procéduraux, qui pourrait permettre de créer des environnements plus réalistes et variés. En attendant plus de détails officiels de la part de Rockstar Games, on ne peut que spéculer sur l'impact réel que ces choix techniques auront sur l'expérience finale de GTA 6.

