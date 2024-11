Avant GTA 6, Rockstar annonce des changements massifs pour cette version de GTA 5

Les joueurs PC de Grand Theft Auto 5 ont longtemps attendu cette nouvelle : Rockstar Games a annoncé que le jeu recevra prochainement sur ordinateur les fonctionnalités améliorées introduites sur les versions PlayStation 5 et Xbox Series.

Dans une mise à jour discrète de la communauté GTA Online, le studio a en effet révélé que « les fonctionnalités très demandées de GTA Online sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S » seront déployées sur la plateforme PC « dans la nouvelle année », c’est-à-dire en 2025. Les joueurs n’ont donc toujours pas droit à GTA 6, mais devront pour l’instant se contenter d’une mise à jour de la version PC de GTA 5.

Cela fait plusieurs années que les joueurs PC réclamaient ces améliorations, depuis la sortie des versions enrichies du jeu sur consoles de nouvelle génération en 2022. Celles-ci incluent notamment des paramètres graphiques bonifiés, de nouvelles fonctionnalités, des améliorations de qualité de vie et même un tutoriel repensé.

GTA 5 va devenir encore plus beau sur PC

Au programme, les joueurs PC devraient avoir droit à certaines nouveautés apparues sur les consoles de nouvelles génération telles que le ray-tracing. On s’attend aussi à ce que le jeu prenne enfin en charge certaines technologies telles que le DLSS de Nvidia, le FSR d’AMD ou encore le XeSS d’Intel. Cela permettrait notamment aux jeux d’être beaucoup plus fluides, et donc de permettre à davantage de joueurs de découvrir le titre sur PC.

La mise à jour mentionne également la possibilité de transférer ses personnages et son progression de l'ère précédente vers les consoles actuelles, voire entre plateformes. On peut donc espérer pouvoir désormais faire de même entre PC et consoles.

Au-delà de cette annonce phare, la mise à jour de la communauté GTA Online détaille également les nouveautés à venir dès le mois de décembre, comme de nouvelles missions, véhicules et améliorations diverses. De quoi patienter dans l'attente de GTA 6, prévu pour l'automne 2025, sans version PC à sa sortie initiale, malheureusement.

Bien que la franchise Grand Theft Auto ait connu de multiples itérations et sorties sur de nouvelles plateformes au fil des années, la version PC de GTA 5 est longtemps restée en retrait par rapport aux versions console, notamment depuis l'arrivée des éditions enrichies. Ce comblement des lacunes devrait ravir les joueurs PC, qui pourront enfin profiter pleinement des dernières avancées du titre phare de Rockstar.