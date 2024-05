GTA 6 va sûrement vous coûter un bras, l’éditeur pense que vous êtes prêt à casser votre tirelire pour l’acheter

GTA 6, le futur mastodonte de Rockstar Games, pourrait-il être le premier jeu à proposer une édition de base à 90 € ? Les récentes déclarations du PDG de Take-Two vont plutôt dans ce sens. Dommage pour le porte-monnaie des joueurs.

Avec l'arrivée de la nouvelle génération de consoles en fin d'année 2020, à savoir la PS5 et les Xbox Series X/S, nous avons eu le droit à une augmentation significative du prix de certains jeux. Pour cause, alors que les derniers titres sortis se négociaient depuis quelques années à 70 €, Sony, Microsoft et d'autres éditeurs/studios ont décidé de revoir leurs tarifs à la hausse.

La marque nippone a été la première à confirmer une augmentation du prix de ses exclusivités PS5. Ainsi, les premiers jeux de la machine comme Demon's Souls ou Marvel's Spider-man : Miles Morales étaient proposés à 80 €. Deux ans plus tard, Microsoft a choisi elle aussi de revoir le prix de ses exclus Xbox à la hausse (80 € également). Comme l'expliquait Sony à l'époque, cette revalorisation tarifaire était nécessaire, à l'heure où le développement des jeux AAA (à gros budget donc) est toujours plus coûteux.

A titre d'exemple, God of War Ragnarok, l'un des derniers blockbusters des PlayStation Studios, a coûté la bagatelle de 200 millions de dollars. On est loin des 44 millions nécessaires pour développer God of War 3 sur PS3. Et comme vous savez probablement si vous suivez l'actualité du jeu vidéo, 2025 sera marqué par l'arrivée d'un jeu évènement, pour ne pas dire historique : GTA 6.

GTA 6, le premier jeu PS5/Xbox Series X à 90 € ?

L'open-world de Rockstar, attendu pour l'automne 2025, devrai faire exploser tous les compteurs, que ce soit en termes de terrain de jeux, de véhicules et armes disponibles, de ventes… Et aussi de prix ?

Dernièrement, le PDG de Take-Two Strauss Zelnick, la maison mère du studio américain, a été interrogé sur la politique tarifaire de l'éditeur. Sans jamais évoquer directement GTA 6, le grand patron a abordé l'état d'esprit général de sa compagnie lorsqu'il s'agit de fixer le prix d'un jeu :

“Ecoutez, de plus en plus de contenu est constamment mis à disposition, et nous visons vraiment à offrir une grande valeur à tout moment. Nous voulons toujours offrir plus de qualité que ce que nous facturons. Et c'est en quelque sorte notre crédo. Et chaque fois que nous établissons un prix, nous voulons nous assurer que c'est une bonne nouvelle pour le consommateur, que l'expérience est largement supérieure au prix demandé. C'est le but”.

Et quand on sait que Take-Two a été l'un des premiers éditeurs à passer le cap des 80 € sur ses jeux en 2021 avec NBA 2K21, on peut légitimement s'interroger sur le cas de GTA 6. Face à l'attente gigantesque suscitée par le titre, Take-Two pourrait parfaitement estimer qu'un tel jeu exige un investissement plus important de la part des consommateurs. En d'autres termes, il ne serait pas étonnant de voir l'édition de base de GTA 6 vendu à 90 €, ce qui serait un première. Mais qui de mieux que GTA 6, le jeu de tous les superlatifs, pour justifier une nouvelle hausse de prix ? Personne.