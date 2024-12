GTA 6 sera « extraordinaire et vaudra l’attente », le PDG de Take-Two en est certain

Alors que 2025 approche à grands pas, tout porte à croire que Grand Theft Auto 6 s'imposera comme l'événement incontournable de l'industrie du jeu vidéo l’année prochaine.

Strauss Zelnick, PDG de Take-Two, propriétaire de Rockstar Games, vient d'attiser l'enthousiasme des fans avec de nouvelles déclarations prometteuses concernant le jeu le plus attendu de l'année prochaine. « Je pense qu'il sera extraordinaire et qu'il vaudra l'attente », a déclaré Zelnick lors d'une interview vidéo avec Conner Mather.

Ces propos interviennent alors que Take-Two espère réitérer le succès phénoménal de GTA 5, devenu le deuxième jeu le plus vendu de l'histoire avec plus de 200 millions d'exemplaires, juste derrière Minecraft. D’ailleurs, GTA 5 va bientôt recevoir une mise à jour majeure sur PC, ce qui devrait permettre de faire patienter les joueurs.

GTA 6 est très attendu, Take-Two en est bien conscient

Le PDG a également évoqué la relation entre Rockstar et sa communauté, laissant entendre que GTA 6 dépassera toutes les attentes des joueurs. « Nous écoutons absolument les retours de nos fans. C'est nécessaire dans notre industrie. Mais rappelez-vous que les plus grands succès sont toujours ceux qu'on n'attend pas », explique-t-il. « Nos équipes se concentrent sur des innovations auxquelles vous n'avez même pas pensé. Vous croyez anticiper quelque chose, mais c'est bien plus grand, bien meilleur et plus excitant que tout ce que vous pourriez imaginer ».

Revenant sur le succès inattendu de GTA 5 et GTA Online, Zelnick a révélé que même Take-Two n'avait pas prévu une telle réussite. « La monnaie virtuelle n'était même pas prévue initialement », confie-t-il. « Cette décision est intervenue tardivement, en 2013. Le lancement n'a pas été immédiatement couronné de succès, avec des bugs au début. C'était comme construire un avion pendant le décollage. Personne n'aurait imaginé vendre 205 millions d'unités ».

Alors que la sortie de GTA 6 est prévue pour l'automne 2025, ces déclarations suggèrent que Rockstar Games pourrait une nouvelle fois révolutionner le genre, comme il l'a fait avec chaque nouvel opus de la série. La pression est d'autant plus forte que GTA 5 continue d'attirer de nouveaux joueurs, dix ans après sa sortie initiale. Il ne reste maintenant plus qu'à patienter, et à espérer que GTA 6 ne soit pas victime d'un retard avant l'année prochaine.