GTA 6 : protagoniste féminin, retour de Vice City, carte évolutive… Rockstar veut tout révolutionner

GTA 6 fait enfin parler de lui ! Jason Schreier, le célèbre journaliste de Bloomberg, donne des infos croustillantes sur le titre tant attendu : retour de Vice City, protagoniste féminin, carte évolutive… Il évoque également un changement de la culture d’entreprise chez Rockstar, plus apaisée et respectueuse des employés.

GTA 6 est le jeu le plus attendu de la planète, pourtant, il n’a livré aucune info officielle. Seule certitude : il est bien en développement. Jason Schreier, le plus célèbre des journalistes jeu vidéo, publie aujourd’hui un long article dans Bloomberg et donne des détails croustillants sur ce prochain opus.

Premièrement, certaines rumeurs apparues sur le net il y a quelques années semblent se confirmer. GTA 6 aurait pour nom de code Project Americas. Il mettrait en scène Vice City et ses environs, soit un pastiche de Miami et de la Floride (comme Los Santos était une parodie de Los Angeles). La carte serait grande et comporterait plus d’intérieurs que les jeux précédents. Plus encore, elle évoluerait avec le temps. Cela signifie que même après la sortie, du contenu solo serait ajouté, comme de nouvelles villes et de nouvelles missions. Une manière d’éviter le crunch pour les employés du studio.

GTA 6 aurait une protagoniste jouable

Mais l’information qui surprend le plus, c’est le fait que le jeu proposerait un protagoniste féminin, une hors la loi originaire d’Amérique Latine. Bloomberg indique que GTA 6 mettra en scène un duo à la Bonnie en Clyde. On ne sait pas encore comment cela se traduira au niveau du gameplay, mais on rappelle que GTA 5 permettait de changer de personnage à la volée.

Des infos surprenantes pour une série qui a toujours eu la réputation d’être très masculine. Ce changement serait en réalité la conséquence de ce qu’il se passe en interne, selon Schreier. Après de nombreux scandales de crunch et d’ambiance toxique, la politique de l’entreprise aurait grandement changé. Les premiers indices sont apparus dans la version new gen de GTA 5, où certaines blagues visant des communautés avaient été retirées. GTA 6 ira totalement dans ce sens, selon Bloomberg.

Pour les employés, cette nouvelle politique comprend un espace de travail plus serein, moins d’heures supplémentaires, plus d’éthique, le licenciement d’employés pointés du doigt pour leur comportement douteux ou encore l’embauche de contractuels. En conséquence, le développement de GTA 6 a été plus long que les jeux précédents (en plus d'être encore rallongé par la pandémie).

Ces infos sont les premières qu’on pourrait qualifier de vraiment fiables concernant GTA 6. Cela nous permet de nous faire une idée de ce qui nous attend. Ne reste plus qu’à attendre une annonce officielle de la part de Rockstar qui, on l’espère, ne devrait pas tarder. Il y a quelques jours, le journaliste Tom Henderson, lui aussi bien informé, avait indiqué que GTA 6 arriverait certainement en 2024 ou 2025.

Source : Bloomberg