GTA 5 dépasse les 170 millions de vente, Take-Two en profite pour teaser GTA 6

Dans son dernier rapport financier, Rockstar annonce que GTA 5 s’est écoulé à plus de 170 millions d’exemplaires depuis sa sortie. Le géant du jeu vidéo reste ainsi le second du classement derrière Minecraft. Pour l’occasion la direction de Take-Two, l’éditeur du titre, a affirme que GTA6 repousserait les limites créatives dans le divertissement.

Si GTA a toujours été une référence du jeu vidéo, c’est bel et bien GTA 5 qui a placé définitivement la saga parmi les plus rentables de tous les temps. Et pour cause, presque 10 ans après sa sortie, le titre continue de se vendre comme des petits pains — et de financer tous les autres projets de Rockstar. Lors du premier confinement, l’engouement avait d’ailleurs été relancé, permettant ainsi au jeu d’atteindre les 135 millions de ventes.

Depuis, la folie GTA n’est pas redescendue. Dans son dernier bilan financier pour le second trimestre 2022, Rockstar annonce avoir écoulé le chiffre colossal de 170 millions d’exemplaires de son jeu phare. Ce sont donc 5 millions de copies qui se sont vendues dans le monde depuis le trimestre précédent. Malgré ces résultats impressionnants, GTA 5 reste bon second du classement général, bien loin derrière Minecraft et ses 380 millions de vente.

Sur le même sujet — GTA 5 : Rockstar lance GTA+, un nouvel abonnement premium sur PS5 et Xbox Series X

GTA 5 continue de se vendre, GTA 6 va tout révolutionner

GTA est certes l’un des jeux vidéo les plus populaires sur tous les temps, mais Rockstar peut surtout compter sur les multiples versions de son titre qui sort à chaque nouvelle console lancée sur le marché. Si le studio ne précise pas ses chiffres de vente sur chaque plateforme, on imagine aisément que la majorité des 5 millions de copies vendues sur ce dernier trimestre sont les versions PS5 et Xbox Series X sorties cette année.

Autre chiffre intéressant, le rapport indique que Rockstar a presque doublé ses effectifs depuis 2018, ce qui confirme les rumeurs autour des embauches massives en plein milieu du développement de GTA 6. À l’heure actuelle, 6042 personnes à travers le monde travaillent en interne sur le prochain titre. À ce sujet, Take-Two, son éditeur, a sauté sur l’occasion pour teaser la révolution que sera GTA 6. « Rockstar est déterminé à établir de [nouvelles] références créatives pour la série, l’industrie et le divertissement », a fait savoir le PDG.