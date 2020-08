GTA 5 : le confinement a fait exploser les ventes, 135 millions de copies écoulées à ce jour

Take-Two a enregistré un trimestre record entre avril et juin 2020 grâce notamment à GTA 5. Le jeu a profité du confinement pour franchir la barre des 135 millions de copies écoulées dans le monde. C’est 5 millions de plus que le trimestre précédent soit la plus grosse progression des ventes pour un premier trimestre fiscal depuis 2013.

Take-Two Interactive vient de publier ses résultats pour le deuxième trimestre de 2020 qui est aussi le premier trimestre fiscal de l’exercice 2020/2021. L’éditeur a réalisé un chiffre d’affaires de 844 millions de dollars entre avril et juin 2020, soit une progression de 136% comparaticemernt à la même période l’année dernière. C’est aussi le meilleur premier trimestre fiscal de son histoire. Cette performance s’explique en grande partie par le confinement.

Comme d’habitude, l’une des principales sources de revenus n’était autre que GTA 5, qui totalise désormais plus de 135 millions de copies vendues dans le monde. C’est 5 millions de plus que le trimestre précédent soit plus que tout autre trimestre depuis le lancement du jeu en 2013. Les joueurs continuent d’affluer vers le jeu, 7 ans après son lancement. Ce succès continu est en grande partie dû à GTA Online, le mode multijoueur qui est régulièrement mis à jour par Rockstar Games. Les excellents résultats de Take Two au second trimestre s’expliquent également par les bonnes performances de NBA 2K20, Red Dead Redemption 2 et Red Dead Online.

GTA 5 : les microtransactions ont augmenté de 155%

Pendant le confinement, GTA 5 était disponible en téléchargement gratuit sur l’Epic Game Store entre le 14 et le 21 mai. Ce geste de générosité a engendré un afflux massif de joueurs sur GTA Online, ce qui a eu pour conséquence de mettre les serveurs de Rockstar à genou. Suite à cette opération, les microtransactions dans le jeu ont augmenté de 155 %.

On peut s’attendre à un nouveau rebond des chiffres de GTA 5 l’année prochaine. Take Two a annoncé qu’une version améliorée sortira sur PS5, mais aussi sur Xbox Series X dans la deuxième moitié de 2021. Ce sera la troisième génération de console que connaîtra le titre qui est décemment intemporel. Et pendant ce temps, GTA 6 se fait toujours attendre et il pourrait ne pas arriver avant 2023.