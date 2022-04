GTA 5 : les versions physiques PS5 et Xbox Series X arrivent bientôt

GTA 5 vient de faire son retour sur PS5 et Xbox Series X au format dématérialisé. Si vous jurez uniquement par les versions physiques, sachez que cette mouture next-gen du mastodonte de Rockstar sera disponible en boite dès le 12 avril 2022. Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes.

Comme vous le savez peut-être, GTA V a fait un énième retour sur PS5 et Xbox Series X dans une version optimisée pour les consoles de nouvelle génération ce 15 mars 2022. Le mastodonte de Rockstar profite donc de la puissance des dernières machines de Sony et Microsoft pour s'afficher en 4K 60 FPS et des effets de Ray Tracing. Mais ce n'est pas tout puisque le titre profite de temps de chargements réduits et d'une multitude d'améliorations graphiques diverses comme une meilleure densité de la population et de la végétation, des effets de lumière et d'ombre retravaillés ou encore un rendu des flammes et des explosions amélioré.

Jusqu'à maintenant, les joueurs qui jurent uniquement par les versions physiques devaient prendre leur mal en patience. Mais bonne nouvelle, Rockstar vient d'annoncer l'ouverture des précommandes pour la version “boite” de GTA 5 sur PS5 et Xbox Series X. Si vous souhaitez mettre la main sur cette nouvelle mouture de GTA 5 en physique, il faudra donc s'acquitter de 39,99 €. Cette version sera disponible dès le 12 avril 2022 chez les revendeurs spécialisés, en grande surface et sur les sites d'e-commerce.

GTA 5 arrive en physique sur PS5 et Xbox Series X dès le 12 avril

Les plus vigilants d'entre vous auront remarqué que le prix de la version physique est nettement supérieur à celui de la version digitale, qui profite en ce moment de belles réductions sur le PS Store et le Microsoft Store. Bien entendu, libre à vous de passer à la caisse si vous souhaitez impérativement avoir le jeu sous ce format.

Pour rappel, Rockstar Games a créé la polémique il y a quelques jours avec le lancement de GTA+, un tout nouvel abonnement premium pour les joueurs de GTA Online. Moyennant 5,99 € par mois, les joueurs auront accès à des contenus exclusifs supplémentaires ainsi qu'un accès anticipé à certaines nouveautés et évènements. Sans surprise, la nouvelle a été froidement accueillie par les joueurs, qui ont déjà crié au scandale de devoir encore passer à la caisse pour profiter du jeu sur PS5 et Xbox Series X.