Grosse vente flash : Office 2021 à seulement 12,99€ et Windows 10 à 6,06€ !

En ce moment chez Godeal24, vous pouvez profiter d’une multitude de réductions exceptionnelles sur une large sélection de logiciels. Retrouvez toutes les offres de cette méga vente flash ci-dessous.

Difficile aujourd’hui de se passer du système d’exploitation Windows et de Microsoft Office pour son ordinateur. Windows garantit en effet un fonctionnement sûr et efficace de votre PC pendant qu’Office 2021 vous aide à améliorer votre productivité au travail ! Problème : ces deux logiciels peuvent être coûteux. Mais bonne nouvelle, avec Godeal24, vous pouvez profiter d’un prix mini et profiter de Windows et Office au meilleur prix.

Précisons que les licences vendues par Godeal24 dont des licences à vie. Cela signifie que leur utilisation n’est pas limitée dans le temps : après avoir acheté votre licence et l’avoir activé, vous pouvez l’utiliser indéfiniment.

Parmi toutes les offres proposées chez Godeal24, on trouve notamment le système d’exploitation le plus classique, à savoir Windows 10, mais aussi sa dernière version, Windows 11 avec -50% de réduction. Windows 10 Pro se retrouve ainsi à seulement 6,06€ par PC. Vous avez également le choix avec une large sélection de logiciels comme Windows 10 Home, Windows 11 Pro, et plus encore !

Avec le code SGO50, vous pouvez profiter de -50% sur les offres suivantes :

Jusqu’à -62% de réduction sur une large sélection de logiciels

Godeal24 propose également la suite de logiciel qui comprend Word, Excell et PowerPoint, mais aussi plusieurs logiciels de productivité comme Outlook ou OneNote par exemple. Ces logiciels sont également disponibles à vie et vous n’avez pas besoin d’un abonnement mensuel pour en profiter. Le dernier logiciel Office 2021 Pro est disponible à seulement 12,99€/PC. Vous avez bien lu : Godeal24 vous propose une offre sur-mesure rien que pour vous.

Avec le code SGO62, vous pouvez profiter de -62% sur les offres suivantes :

Avec le même code, vous pouvez aussi profiter de -62% sur les offres suivantes :

Avec le code SGO50, vous pouvez profiter des offres suivantes à moitié prix :

Encore avec le code SGO62, vous pouvez bénéficiez des produits à prix mini :

En prime, le catalogue Godeal24 comprend également plusieurs types d’outils informatiques comme Ashampoo Photo Commander 16, Wise Care 365, Adguard, les logiciels de la série iObit, etc. Vous pouvez profiter notamment des offres ci-dessous :

Pourquoi choisir Godeal24 ?

Les prix bas proposés par Godeal24 sont très attractifs, mais pourquoi sont-ils si bas ? Y’a-t-il une entourloupe ? Pas du tout. Les licences Godeal24 sont des licences OEM. Cela signifie que ce sont des licences revendues par des utilisateurs qui ne les utilisent pas. Ils les revendent à bas prix et Godeal24 se renseigne sur l’historique de chaque licence.

De plus, les licences sont dématérialisées. Il n’y a donc aucun frais de livraison et les acheteurs peuvent profiter de leurs achats quelques minutes après leur commande. Aucun abonnement n’est requis et l’achat dure à vie !

Godeal24 propose un service professionnel et rapide avec une garantie de remboursement. De plus, le service client est disponible avant et après votre achat, non seulement pour résoudre tout problème, mais aussi pour vous recommander les dernières versions de Windows à acheter et pour fourni un service après vente à vie. Une promesse rare dans la plupart des magasins.

Grâce à ses logiciels et ses services professionnels de haute qualité, Godeal24 a obtenu une note de 4,9 et une note de 98% sur Trustpilot (une plateforme indépendante permettant aux utilisateurs d’évaluer la qualité des services et des produits). Pour contacter Godeal24, il suffit d’écrire à l’adresse service@godeal24.com.

Vous ne savez pas comment activer la clé Microsoft Office 2021 Professionnel Plus ? Rien de plus simple :

Téléchargez le fichier en utilisant le lien de téléchargement officiel.

Décompressez le fichier avec un logiciel tel que WinZip.

Cliquez sur le lanceur de paramètres dans le dossier décompressé.

Suivez les instructions détaillées dans l’émail de confirmation de commande.

Exécuter n’importe quelle application Office et utilisez la clé pour activer Microsoft Office 2021 Professional Plus.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Godeal24.