Grosse chute de prix sur le Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Le smartphone Xiaomi Mi 10T Lite dans sa version 5G fait l'objet d'un bon plan du coté de l'enseigne en ligne Rue du Commerce. Alors qu'il faut habituellement débourser 299 € pour s'en équiper, il passe à seulement 209 € grâce à une réduction immédiate de 90 €. C'est donc le bon moment si vous envisagez d'acquérir ce modèle.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Belle offre à saisir sur le Xiaomi Mi 10T Lite 5G chez Rue du Commerce. L'enseigne propose une réduction de 90 € faisant chuter son prix à 209 € au lieu de 299 € en moyenne. Pour ce tarif avantageux, vous bénéficier d'un smartphone 5G, avec plus d'une corde à son arc. Le Mi 10T Lite 5G de Xiaomi vise les plus petites bourses. Ce modèle succède logiquement au Mi 9 lite, qui avait été une bonne surprise en 2019.

Dans cette tranche de prix, il faut nécessairement faire des compromis. Pourtant, Xiaomi promet énormément de choses au niveau de la technique. La particularité première du terminal est d’être doté de la 5G, ce qui en fait l’un des produits compatibles le moins cher sur le marché actuellement.

On retrouve un écran d'une diagonale de 6,67 pouces de définition FHD+ avec taux de rafraichissement de 120Hz. La partie hardware est assurée par un processeur Qualcomm Snapdragon 750G, épaulé par 6 Go de mémoire RAM. Le terminal embarque également une batterie d'une capacité de 4820 mAh compatible charge rapide 33W qui lui assure une excellente autonomie. Plus d'informations dans notre test du Xiaomi Mi 10T Lite 5G.

Lire aussi : Meilleurs smartphones Xiaomi 2021 : quel modèle acheter ?