realme X50 Pro : grosse chute de prix sur le très bon smartphone 5G, vite !

Voici une belle affaire pour celles et ceux qui souhaitent acquérir le realme X50 Pro à un très bon prix ! En ce moment, le très bon smartphone compatible avec la 5G bénéficie d'une réduction de 50% chez Boulanger et sur la plateforme Rakuten.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE REALME X50 PRO CHEZ BOULANGER

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE REALME X50 PRO CHEZ RAKUTEN

Pour ce nouveau bon plan associé au monde de la téléphonie, le modèle 256 Go du realme X50 Pro est victime d'une grosse chute de prix chez deux revendeurs.

Ainsi, le smartphone 5G de la marque chinoise disponible dans un coloris vert est vendu par Boulanger et Rakuten au tarif de 369 euros au lieu de 749 euros ; ce qui correspond à une remise immédiate de 380 euros de la part des deux sites e-commerce. Pour information, la livraison du produit est offerte par les deux revendeurs et Rakuten permet de bénéficier d'un cashback supplémentaire de 10% minimum sur le montant du produit via le ClubR.

Pour en revenir au realme X50 Pro, il s'agit d'un smartphone équipé d'un écran bord à bord Super AMOLED de 6,4 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 865, d'une mémoire vive de 12 Go de RAM et d'une batterie de 4200 mAh. L'ensemble tourne sous le système d'exploitation mobile Android. La partie photo est assurée par la présence d'un double capteur principal de 64 + 12 MP et d'un capteur frontal de 32 MP. Pour en savoir plus sur le téléphone, vous pouvez consulter notre article consacré au test du realme X50 Pro.