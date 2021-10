Galaxy S20 FE : le modèle 2021 du smartphone 4G de Samsung est à un bon prix

Voici une belle affaire de la part du site Cdiscount qui propose le modèle 2021 du Galaxy S20 FE à un bon prix. Le smartphone 4G de Samsung passe en effet sous la barre des 410 euros. Focus sur ce nouveau bon plan dans le domaine de la téléphonie.

C'est certainement le bon moment pour se procurer le Galaxy S20 FE à prix réduit. À l'occasion d'une offre à durée indéterminée, la version 2021 du smartphone de la marque Samsung est actuellement vendue au tarif précis de 408,15 euros sur le site Cdiscount. Pour information, les frais de port sont offerts pour une livraison standard à domicile et l'offre concerne le coloris rouge du smartphone. D'autres coloris comme le blanc et le bleu sont aussi disponibles mais il faut débourser 90 euros de plus.

Considéré comme un smartphone haut de gamme, le Fan Edition du Galaxy S20 (2021) est un téléphone qui dispose d'un écran Infinity-O Super AMOLED de 6,5 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 865, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 1 To via microSD), d'une batterie de 4500 mAh compatible Quick Charge 2,0 et du système d'exploitation mobile Android. Pour la photo, on retrouve un triple capteur principal de 12 + 8 + 12 MP et un capteur secondaire de 32 MP. Besoin de plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter notre article associé au test du Samsung Galaxy S20 FE.