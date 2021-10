L’iPhone 11 d’Apple est plus abordable que jamais sur Amazon

L'iPhone 11 vous intéresse ? Le smartphone d'Apple est proposé à prix réduit du coté d'Amazon. S'il faut généralement débourser 589 € pour s'en équiper, une réduction de 60 € fait chuter son prix à 529,90 €. C'est le modèle 64 Go dans son coloris blanc qui fait l'objet de ce nouveau bon plan.

Même s'il est sorti il y a 2 ans, l'iPhone 11 reste en 2021 un excellent smartphone. Pour les personnes qui voudraient s'en équiper, il est possible de profiter d'un bon plan Amazon qui permet de l'acheter au meilleur prix du moment, à savoir 529,90 € au lieu de 589 € en moyenne. Une réduction de 59,10 €, toujours bonne à prendre.

Pour en venir à ses caractéristiques techniques, l'iPhone 11 est équipé de la puce A3 Bionic qui lui assure des performances haut de vol. Coté affichage, on retrouve un écran LCD Liquid Retina HD de 6,1 pouces avec une définition de 1792 x 828 pixels. La partie photo se compose d’un double capteur photo au dos avec ultra grand-angle et grand-angle 12 Mpx . De la partie, un mode nuit, portrait et vidéo 4K jusqu’à 60 i/s.

L'iPhone 11 offre une autonomie correcte qui lui permet de tenir largement la journée avec une seule recharge, d'autant plus que la mise à jour la mise à jour iOS 14.5 en avril dernier a largement amélioré l'état de la batterie.

