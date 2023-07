Grosse baisse de prix sur une paire d’écouteurs Lenovo sans fil à conduction osseuse chez AliExpress !

Profitez dès maintenant des soldes d'été chez AliExpress avec notamment une paire d'écouteurs sans fil Bluetooth à conduction osseuse Lenovo à prix vraiment mini ! On vous dévoile l'offre dans cet article.

Il ne reste plus que quelques jours pour profiter des soldes chez AliExpress. Vous n'avez pas encore fait le plein de bonnes affaires ? Pas de panique. On a trouvé pour vous une offre en or à ne surtout pas rater : les écouteurs sans fil Bluetooth X3 Pro TWS Lenovo disponibles pour seulement 13,80€ ! AliExpress vous offre ainsi une réduction supérieure à -70% sur les écouteurs.

Des écouteurs taillés pour les sportifs de tout niveaux

Conçus pour vous accompagner dans toutes vos activités, notamment sportives, ce casque d'écoute est parfaitement adapté à la pratique sportive et supporte la pluie et la transpiration. Il tient parfaitement en place, qu'importe votre taille de tête et d'oreille, et peut même être utilisé en conduisant. Les écouteurs fonctionnent en effet grâce à la conduction osseuse. Ils ne se placent donc pas dans les oreilles, mais devant ces dernières, tout en faisant tout de même profiter d'un son d'exception pour tous vos contenus audio préférés. Côté batterie, ils tiennent jusqu'à 7 heures.

Sur leur fiche technique, on trouve le son stéréo et un temps de latence très faible. Ils sont ainsi parfaits pour regarder des vidéos et jouer à des jeux vidéo. Leur microphone en silicone radio EMC proposent un bon son HD, ainsi que la suppression du bruit sans interférence.

Déjà vendus plus de 10 000 fois chez AliExpress, ils recueillent l'excellente moyenne de 4,7/5 (sur 4421 avis) et ont donc convaincu leurs acheteurs. En craquant pour ces écouteurs, vous êtes ainsi sûr de vous tourner vers une valeur sûre.

Précisons également qu'ils sont livrés gratuitement en France métropolitaine.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.