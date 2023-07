AliExpress casse le prix d’un boîtier TV Android Transpeed à moins de 30€ pour les soldes d’été

Rendez-vous dès maintenant chez AliExpress pour profiter d'une offre exceptionnelle : un boîtier TV Android disponible pour moins de 30€ pendant les soldes d'été. On vous dit tout sur l'offre ci-dessous.

Découvrir l'offre chez AliExpress

Et si vous profitiez des soldes d'été pour mettre à jour votre installation TV ? Aujourd'hui chez AliExpress, vous pouvez par exemple profiter d'un boîtier TV Android Transpeed pour la petite somme de 26,17€. Un prix vraiment mini, surtout quand on sait tout ce qu'il est possible de faire avec ce type d'appareil.

Un boîtier TV Android rapide, efficace et avec beaucoup de stockage

Il vous suffit en effet de brancher ce boîtier à votre TV pour profiter de tout l'univers d'Android directement depuis votre TV. Vous pouvez ainsi télécharger vos applications de streaming préférées, mais aussi écouter de la musique et retrouver tous vos contenus Android favoris.

Et ce boîtier ne s'arrête pas là ! Afin de vous offrir vos contenus dans les meilleures conditions, il propose en effet le 3D Blu-ray. Il est très rapide et offre des détails précis avec une large gamme de couleurs. Il intègre également la 4K HDR10+ et propose jusqu'à 60fps.

Pour une installation facile dans votre salon, il propose la connexion sans fil avec le WiFi 802.11 AC. Côté mémoire, il propose une mémoire vive de 4Go de RAM avec 64Go de stockage SSD. Sous Android, cela ne l'empêche pas d'être compatible avec tous les systèmes comme Windows, MacOS, ChromeOS ou encore iPadOS.

Profitez de ce boîtier TV et vaquer à vos activités favorites comme les jeux vidéo, la musique, le sport, le cinéma et les séries en toute tranquillité. Il est livré avec une télécommande simple à utiliser qui conviendra à tous les consommateurs.

Enfin, dernier argument et pas des moindres : après déjà plus de 1000 ventes, il a une moyenne de satisfaction de 5/5 chez AliExpress. Difficile d'en demander plus, surtout à moins de 30€.

Tout savoir sur le boîtier TV

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.