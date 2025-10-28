GrapheneOS : le bug de l’application Module photo enfin résolu, voici comment le corriger

Depuis plusieurs jours, les utilisateurs de Google Pixel ayant installé GrapheneOS sont victimes d'un sérieux bug. Impossible pour eux de prendre une photo avec leur smartphone sans que l'application ne crashe. Fort heureusement, tout est désormais rentré dans l'ordre.

GrapheneOS comporte de nombreux avantages comparé à une version classique d'Android. À commencer par l'accent mis sur la vie privée des utilisateurs, bien protégée grâce à cette ROM. Son seul défaut, finalement est de n'être pour l'heure disponible sur les Google Pixel. En effet, on ne pourra pas lui reprocher de proposer trop peu de mises à jour, ou de laisser les utilisateurs dans la panade en cas de bug majeur.

On en veut pour preuve la dernière update qui vient régler un sérieux problème technique apparu il y a quelques jours. Soudainement, l'application Module Photo a cessé de fonctionner. En essayant de l'ouvrir, on finissait systématiquement par la faire crasher, sans que personne ne comprenne pourquoi. Après enquête, l'équipe de développement a finalement trouvé le coupable : il s'agissait d'une bête police d'écriture.

Comment résoudre le bug de l'application Module photo sur GrapheneOS

C'est bien là tout le problème des ROM alternatives d'Android : puisqu'elles ne sont pas reliées aux Google Play Services, certaines requis peuvent changer d'une mise à jour à l'autre sans que personne ne soit prévenue. C'est ce qu'il s'est passé ici avec la version 10 du Module Photo. Une fois le coupable est désigné, il ne restait plus qu'à attendre un correctif. C'est désormais chose faite, après seulement quelques jours, ce qui est toute de même très rare pour une ROM de la sorte.

Si vous utilisé GrapheneOS sur votre smartphone Pixel, vous avez aujourd'hui deux solutions qui s'offrent à vous pour résoudre le bug du Module Photo. Vous pouvez soit vous rendre dans l'App Store du système d'exploitation et télécharger GmsCompatLib app v100, ou bien télécharger la dernière build (version v2025102600) qui intègre directement le correctif. Attention toutefois, celle-ci se trouve encore en phase alpha.