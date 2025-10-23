Votre Pixel tourne sous GrapheneOS ? Google empêche cette application de fonctionner, mais il y a une solution

Depuis la mise à jour d'une application Google, les Pixel sous GrapheneOS ne peuvent plus s'en servir. Il existe cependant une solution pour retrouver un fonctionnement classique.

GrapheneOS fait partie des quelques ROM custom Android encore mises à jour régulièrement. Elle doit notamment sa longévité à son objectif de base apprécié : redonner aux utilisateurs le contrôle de leurs données et de leur vie privée. Pour l'installer, vous avez besoin d'un smartphone Pixel de Google, seuls compatibles avec le système à l'heure actuelle. Vous pouvez ensuite, si vous le souhaitez, continuer à utiliser des applications développées par la firme de Mountain View et bénéficier de leurs mises à jour.

Mais comme la ROM est une branche non-officielle d'Android, le risque que quelque chose cesse de fonctionner du jour au lendemain est présent en permanence. Dernier exemple en date : l'application Module photo Pixel. Elle vient de passer à la version 10 et depuis, impossible ou presque de s'en servir sur un Pixel sous GrapheneOS. Il s'avère que Google a modifié le fonctionnement de l'appli pour qu'elle nécessite la présence des Services Google Play.

Cette application Google ne fonctionne plus sur les Pixel sous GrapheneOS, à moins de faire ceci

Après avoir constaté le souci, le blog Kuketz indique que revenir à la version précédente du Module photo Pixel résout le problème. En revanche, il ne faut pas le rétrograder directement. Voici la marche à suivre si vous êtes concerné :

Désinstallez l'application Module photo Pixel. Rendez-vous sur le Aurora Store, le magasin d'applications open source, et cherchez le Module Photo Pixel. Une fois sur la page de l'application, touchez les trois points verticaux en haut à droite puis Version. Dans la zone de saisie qui s'affiche, tapez 68469120. C'est le numéro de l'ancienne version de l'appli. Installez-là. Dans les paramètres de l'Aurora Store, allez dans la Blocklist pour y ajouter le Module Photo Pixel. Cela empêchera sa mise à jour automatique.

Des utilisateurs indiquent sur Reddit que faire tourner les Services Google Play en mode “sandbox”, c'est-à-dire sans que les données soient envoyées en dehors de l'appareil, fonctionne aussi. À vous de voir quelle méthode vous préférez.

