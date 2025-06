Ce bug ultra gênant des Pixel depuis le passage à Android 16 va bientôt disparaître

Android 16 vient tout juste d’arriver sur les smartphones Pixel avec son lot de nouveautés. Un bug technique a perturbé l’utilisation de certains appareils, mais une solution est déjà en préparation. Les utilisateurs concernés peuvent enfin espérer une résolution rapide.

Après plusieurs mois de test, la mise à jour Android 16 est désormais disponible en version stable sur les smartphones Pixel. Cette nouvelle version introduit des fonctions attendues comme le suivi de la batterie, une meilleure gestion du multitâche ou encore les notifications en direct. Le système est actuellement disponible sur les modèles récents, notamment les Pixel 8, Pixel 8a et Pixel 9. Google continue d’ajuster la stabilité du système à travers des mises à niveau régulières.

Depuis quelques jours, de nombreux utilisateurs rapportent un bug gênant après l’installation d’Android 16. Les gestes de navigation deviennent parfois inactifs, tout comme les boutons virtuels « retour », « accueil » ou « applications récentes ». Le problème survient de manière aléatoire et affecte plusieurs générations de Pixel. Certains évoquent un délai de réponse de plusieurs secondes, d’autres un blocage total. Les témoignages indiquent que le bug touche aussi bien le lanceur d’origine que des lanceurs tiers. Plusieurs utilisateurs proposaient déjà des solutions provisoires pour limiter l’impact, mais aucune ne corrige le problème réellement.

Google a confirmé avoir corrigé le bug en interne. Selon Artem Russakovskii, fondateur d’Android Police, l’entreprise a développé un correctif qui sera intégré à la prochaine mise à jour. Ce dernier n’est pas encore accessible au grand public, mais son déploiement est attendu dans les jours à venir, probablement avant la fin du mois de juin. Tous les utilisateurs concernés devraient bientôt retrouver une navigation fluide.

En attendant le correctif, plusieurs solutions permettent de réduire les effets du bug. Le redémarrage du téléphone fonctionne temporairement. Il est aussi possible de vider le cache du lanceur Pixel ou d’utiliser un autre lanceur. Certains utilisateurs constatent une amélioration en installant la version bêta Android 16 QPR1. Pour ceux qui rencontrent encore des blocages fréquents, il est recommandé de surveiller les mises à jour système manuellement. Le patch officiel ne devrait plus tarder.

Google tells me this Android 16 Back button bug is now fixed internally and will roll out in the next update. https://t.co/ZbQiqvPMeC

— Artem Russakovskii (@ArtemR) June 17, 2025