Gran Turismo : Sony va porter 50 % de son catalogue sur PC, dont sa licence de course automobile

Les amateurs de sport automobile sur PC peuvent se réjouir. Gran Turismo, une licence jusqu'à maintenant exclusivement vendue sur PlayStation, pourrait faire son apparition sur Windows.

Sony semble décidé à porter toujours de plus de titres PlayStation sur PC. Le directeur de Polyphony Digital a confirmé au site GTPlanet que Sony envisage bel et bien de proposer Gran Turismo 7, la dernière version en date du jeu de course sur ordinateur. La franchise était une exclusivité de la console japonaise depuis sa création, en 1997. Gran Turismo 7 n’est pour l’instant disponible que sur la PS4 et la PS5.

Les éditions récentes du jeu de Polyphony Digital ne font pas l’unanimité, c’est le moins que l’on puisse dire. Les fans les plus assidus de la licence reprochent à Gran Turismo 7, commercialisé depuis mars 2022, son IA bien trop faiblarde et un mode Carrière inintéressant. Gran Turismo reste pourtant l’un des jeux de voitures les plus emblématiques. Chaque sortie est toujours un véritable événement. L’arrivée d’un tel hit sur PC constituerait une petite révolution et pourrait gonfler les caisses de Polyphony Digital.

Polyphony Digital veut que Gran Turismo tourne en 4K à 60 i/s sur toutes les plateformes

Dans un entretien accordé à GTPlanet, Kazunori Yamauchi, président de Polyphony Digital, déclare : « Gran Turismo est un titre très précisément ajusté. Ce n’est pas un sujet facile, mais bien évidemment, le portage est à l’étude, on l’envisage ». La fameuse franchise fêtera ses 25 ans le 23 décembre prochain.

La sortie de Gran Turismo, premier du nom, en 1997, constitue une véritable révolution dans le genre et pose de nouveaux standards en matière de rendu visuel. Il fait partie de ces franchises qui font acheter une console. S’il venait à être publié sur PC et/ou Mac, il ne fait nul doute qu’il remporterait un gros succès commercial. Notons que la tendance chez Sony est au rapprochement avec le monde des PC. Des licences autrefois exclusives sont en cours de portage sur Windows. Des jeux tels que Uncharted : Legacy of Thieves, Spider-Man: Miles Morales, ou encore God of War : Ragnarök seraient adaptés. Jim Ryan, président de Sony Interactive Entertainment, affirme que 50 % des titres exclusifs de la compagnie devraient arriver sur mobile et PC d’ici 2025.

