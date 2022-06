Gran Turismo : l’adaptation ciné du jeu Playstation sortira en août 2023

L'adaptation cinématographique de Gran Turismo, la célèbre simulation automobile et exclusivité Playstation, débarquera dans les salles obscures dès août 2023. C'est en tout cas ce qu'assurent nos confrères du site Deadline.

Nous avons de nouvelles informations sur l'adaptation cinématohraphique de Gran Turismo. En effet, la célèbre licence de simulation automobile de Polyphony Digital va être transposée sur grand écran prochainement.

Or, nos confrères du site américain Deadline viennent d'obtenir plus d'informations à son sujet. D'après leurs sources, on retrouvera derrière la caméra une réalisateur de renom, à savoir le néo-zélandais Neil Blompkamp. Le cinéaste s'est fait un nom auprès des fans de science-fiction, notamment avec son premier long-métrage, l'excellent District 9. Ces autres films, à savoir Elyseum et Chappie, n'ont pas égalé la maestria du 1er, mais ont toutefois confirmé le talent du réalisateur.

Gran Turismo débarque au cinéma en août 2023

Autre information de taille, la sortie du film Gran Turismo dans les salles obscures serait prévue le 11 août 2023. Visiblement, le scénario serait inspiré d'une histoire vraie. Pour faire simple, on y suivrait un jeune joueur de Gran Turismo particulièrement talentueux, qui grâce à ses bons résultats, obtiendrait une place pour participer à une véritable compétition Nissan et devenir pilote professionnel.

En d'autres termes, le film s'inspirerait directement de l'histoire de plusieurs joueurs qui ont pris part à la GT Academy, qui permettait aux meilleurs joueurs pro de Gran Turismo de concourir pour décrocher une place dans une équipe de course bien réelle sponsorisée par Nissan. Notez que nous n'avons en revanche aucune nouvelle information sur le casting.

Sony travaille sur de nombreuses adaptations

Pour rappel, l'adaptation ciné de Gran Turismo fait partie du vaste projet de Sony de transposer ses licences les plus populaires sur le petit et le grand écran. En effet, le constructeur nippon a plusieurs adaptations en cours, certaines plus avancées que d'autres. On en sait par exemple déjà beaucoup sur la série HBO The Last of Us, qui devrait débarquer en 2023.

Une série adaptée de l'univers d'Horizon, la saga de Guerrilla Games, est également en préparation chez Netflix. Par ailleurs, on sait également que l'excellent Ghost of Tsushima serait adapté au cinéma par Chad Stahelski, le réalisateur de la saga John Wick. De quoi promettre des combats brutaux et parfaitement chorégraphiés.

Source : Deadline