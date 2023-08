Apple AirTag : une femme récupère son vélo volé en à peine une heure grâce au tracker

Une femme des Pays-Bas a eu la bonne idée de dissimuler un AirTag d'Apple sur son vélo. Après se l'être fait voler, il lui a fallu environ une heure pour le retrouver, simplement à l'aide de son smartphone et de la position indiquée par le tracker.

Depuis la sortie de l'Apple AirTag, ce petit tracker pensé pour vous aider à retrouver vos objets perdus, on entend toute sortes d'histoires. Il aide la police à arrêter des pilleurs de tombes ou des fabricants de drogue. L'appareil a même identifié un trafic de faux dons pour une catastrophe naturelle. Des utilisations détournées très efficaces, mais n'oublions pas qu'à la base, il permet de localiser des clés, une valise ou encore un ordinateur portable. Pratique si vous avez la fâcheuse tendance à tout perdre et encore plus en cas de vol.

Beatriz Spaltemberg, résidente de la ville de Utrecht aux Pays-Bas, se rend à la salle de gym en vélo, comme à son habitude. Elle l'attache à un poteau sauf que, distraite, elle laisse la clé sur l'anti-vol. Il n'en fallait pas plus pour tenter une personne mal intentionnée. Après sa séance une heure plus tard, Beatriz constate que son vélo n'est plus là. Heureusement, elle a eu la bonne idée d'y fixer un AirTag et ouvre aussitôt l'application Localiser pour afficher sa position.

Elle appelle la police en leur indiquant qu'elle sait exactement où se trouve son vélo. Grâce à cette information, deux officiers acceptent de l'accompagner sur les lieux. En temps normal, ils auraient juste enregistrer sa plainte. Une fois sur place, Beatriz a pu prouver que le vélo attaché à un lampadaire était bien le sien : l'emplacement du tracker sur l'application pointait exactement dessus.

Le voleur n'était pas sur les lieux, mais les autorités examineront les caméras de vidéosurveillance pour tenter de le retrouver. La police a précisé que la récupération du deux roues a réussi parce que l'AirTag était “particulièrement bien caché”. Au final, toute cette histoire n'a duré qu'1h30 environ. Heureusement pour la victime, le malfaiteur semblait juste avoir besoin de se déplacer plus vite, ou en tout cas n'a pas eu le temps de revendre le bien dérobé, ce qui aurait compliqué la tâche.

Source : 9to5Mac