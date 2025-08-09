Le grand airfryer Ninja Foodi avec 2 compartiments est de retour à prix cassé et il est livré avec des maniques et un tablier, vite !

La Ninja Foodi de 7,6 litres vous fait de l’oeil mais vous attendez une offre spéciale pour vous l’offrir à prix réduit ? Le site officiel de Ninja Kitchen vous le propose à prix réduit. Normalement en vente à 209,99 €, le pack avec des maniques en silicone et un tablier est 60 € moins cher avec le code PHONANDROIDAFLOT. Profitez-en vite !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Les airfryers ont marqué un véritable tournant dans nos habitudes culinaires en donnant la possibilité de cuire les aliments plus sainement avec moins de matières grasses et plus économiquement en consommant moins d’électricité que des fours électriques.

Vous cherchez un modèle fabriqué par une marque fiable, à la fois spacieux et polyvalent ? Ce bon plan est fait pour vous. Le Ninja Foodi de 7,6L avec son système à double compartiment bénéficie actuellement d’une réduction immédiate grâce au code promo exclusif PHONANDROIDAFLOT qui fait chuter le prix de 209,99 € à 149,99 € seulement. Vous avez en plus les maniques et un tablier offerts. C’est une affaire !

Et si un autre modèle vous fait de l’oeil, sachez que notre code promo PHONANDROIDNINJA25 fonctionne également et il vous donne 10 € de remise pour tout achat inférieur à 150 €, 20 € de remise pour un montant compris entre 150 € et 250 € et 30 € de remise dès 250 € d’achat.

Un airfryer familial avec double tiroir et cuisson synchronisée

Le Ninja Foodi AF300EU profite d’une capacité totale de 7,6 litres, répartie dans deux tiroirs de 3,8L chacun. Grâce à la technologie DualZone, vous pouvez réaliser deux cuissons différentes simultanément, ce qui permet un gain de temps considérable. Ainsi, vous n’avez pas besoin d’attendre que la première préparation soit terminée pour lancer la cuisson d’un second plat.

En utilisant la fonction SYNC, vous synchronisez les fins de cuisson. Tous les plats sont prêts en même temps. C’est idéal pour profiter des plats chauds sans avoir à réchauffer les préparations.

Avec la fonction MATCH, vos deux espaces de cuisson s’unissent pour se transformer un seul espace de cuisson. Il devient alors possible de préparer jusqu’à 2 kg de frites en une seule fournée. C’est parfait pour les grandes tablées.

Enfin, la friteuse sans huile Ninja Foodi de 7,6L dispose de 6 modes de cuisson, à savoir Frire sans huile (Air Fry), Max Crisp, rôtir, cuire au four, réchauffer, déshydrater. Vous pouvez aussi personnaliser le temps de cuisson ainsi que la température entre 40°C et 240°C.