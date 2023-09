GPS en voiture : son utilisation est-elle autorisée ? On vous explique

Depuis plusieurs années maintenant, les automobilistes ont pris l'habitude d'utiliser leur smartphone comme d'un GPS, que ce soit avec Google Maps, Waze ou encore Apple Plans. Seulement, il faut savoir que cette pratique est autorisée dans certaines conditions uniquement.

Waze, Google Maps, Coyote ou encore Apple Plans, on compte aujourd'hui de nombreuses applications sur le Google Play Store et l'App Store qui nous permettent de transformer notre smartphone en GPS. Or, et contrairement à ce que l'on pourrait penser de prime abord, se servir de son smartphone comme d'un GPS en voiture est autorisé… dans certaines conditions uniquement.

Comme vous le savez peut-être, le Code de la route est formel sur l'utilisation du téléphone portable au volant : “l'utilisation d'un téléphone portable tenu en main est sanctionnée par une amende forfaitaire de 135 € et un retrait de trois points du permis de conduire. Le fait de consulter ou manipuler son téléphone est également interdit et est passible des mêmes sanctions”.

Le GPS sur smartphone, une pratique autorisée sous certaines conditions

Dans le cas du GPS, les choses sont plus nuancées. En effet, il est autorisé et toléré d'utiliser son smartphone comme d'un GPS… à deux conditions seulement :

votre smartphone doit être posé sur un support fixe collé au pare-brise

votre smartphone doit être posé sur un support fixe collé au tableau de bord du véhicule

Notez bien que l'emplacement de votre support est primordial. Pour cause, on trouve dans le commerce de nombreux accessoires qui se fixent notamment sur les grilles des bouches de ventilation. Or, selon la bouche choisie (la plupart du temps, les conducteurs optent pour les sorties d'air centrales), votre support sera installé à un niveau trop bas. De quoi vous faire perdre de précieuses secondes.

2 secondes d'inattention équivalent à 72 m parcours à l'aveugle

Et comme vous vous en doutez, à haute vitesse, chaque seconde passée à ne pas regarder la route représente un risque d'accident considérable. Comme l'a rappelé la fondation Vinci Autoroutes dans une étude publiée en mai 2022, 84 % des conducteurs admettent qu'il leur arrive de quitter la route du regard pendant plus de 2 secondes. Or, à 130 km/h, cela équivaut à plus de 72 mètres parcourus à l'aveugle !

“C'est vraiment très important d'éliminer les distractions lors de la conduite. Pas de conversation téléphonique, même en Bluetooth. Ne pas régler son GPS en conduisant”, rappelait Bernadette Moreau, déléguée générale de la Fondation Vinci Autoroutes, à l'antenne d'Europe 1 en juillet 2022.

Par ailleurs, rappelons que si vous devez changer votre itinéraire, le Code de la route prévoit certaines conditions. Tout d'abord, il est impératif de s'arrêter, d'avoir éteint le moteur et d'être stationné sur une place de parking homologué. En d'autres termes, si vous décidez de vous arrêter sur le bas-côté pour modifier votre parcours, vous encourez une sanction. Précisons toutefois que l'utilisation de votre smartphone (tous usages confondus) est autorisée exceptionnellement si votre véhicule est en panne.