80% des Français utilisent leur smartphone au volant, c’est de pire en pire

D'après le dernier baromètre AXA Prévention dédié au comportement des Français sur la route, 80% des automobilistes utilisent leur smartphone au volant. Il s'agit d'une nette augmentation par rapport aux chiffres enregistrés en 2021.

AXA, le groupe spécialisé en assurance, vient de publier son dernier baromètre dédié aux comportements des Français sur la route. Ce 18e baromètre a été réalisé auprès de 2200 personnes et met en exergue une montée en flèche de l'utilisation du smartphone au volant. En effet, près de 80% des sondés utilisent leur smartphone au volant. C'est 11 points de plus qu'en 2021. D'après Axa, il s'agit d'un record historique. Déjà en 2019, ils étaient 70% à le faire.

Il y a cinq ans en arrière, les Français n'étaient que 65% à utiliser leur smartphone en voiture. Voici dans le détail les différents chiffres liés à l'usage du smartphone au volant :

52% passent des appels (+ 8 pts en un an) contre 22% il y a 18 ans

45% paramètrent leur GPS en conduisant (+12 pts)

34% lisent ou écrivent des SMS (+10 pts)

24% consultent leurs notifications (+11 pts) et 8% publient des stories sur les réseaux sociaux

Ce n'est pas mieux chez les cyclistes

Face à la démocratisation du télétravail, de plus en plus d'automobilistes utilisent leur smartphone au volant dans le cadre de leur profession, que ce soit pour envoyer des mails (15%) ou participer à des réunions (6%) ! Par ailleurs, le groupe s'inquiète également de la montée de ces mauvais comportements chez les cyclistes.

En effet, ils sont maintenant 72% à utiliser leur smartphone en pédalant. Pire encore, 84% des trottinettistes utilisent aussi leur smartphone en roulant. Fort heureusement, cette proportion à utiliser son smartphone en conduisant est moins répandue chez les motards, avec 46% “seulement”. Néanmoins, ce nombre a augmenté de 8 points par rapport à 2021.

“L'usage du téléphone au volant est responsable de plus en plus d'accidents graves et mortels sur les routes françaises. Passer un appel avec ou sans kit main libre multiplie par trois le risque d'accident. Un chiffre qui passe à 23 en cas de lecture d'un SMS. Si tous les usagers regardent leur téléphone, alors qui regarde la route ?”, dénonce Eric Lemaire, Président de l'association AXA Prévention.

Le dirigeant se montre toutefois rassurant et ajoute que 89% des passagers réagissent lorsqu'un proche utilise leur téléphone en conduisant. “Nous avons tous un rôle à jouer pour lutter contre ce terrible fléau qui a progressivement dépassé celui de la grande alcoolémie”, conclut-il. Pour rappel, utiliser son smartphone au volant est passible d'une suspension de permis immédiate en cas de flagrant délit.