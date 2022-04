Meilleurs avertisseurs de radars sur Android : le top des applications

Pour vos prochaines vacances d'été, vous être peut-être à la recherche d'avertisseurs de radars sur votre smartphone Android, qui permettent de signaler la présence de contrôles de vitesse mais aussi d'accidents. Nous vous proposons une sélection des meilleures applications du genre.

Pour les habitués des trajets en voiture, rien ne vaut un bon avertisseur, histoire de conduire en ayant l'esprit libéré. L'idée ici n'est pas d'encourager le dépassement des limites de vitesse. Absolument pas. Mais la présence de radars sur le trajet des vacances peut donner lieu à des comportements dangereux. Qui n'a jamais vu des automobilistes piler à l'approche d'un radar craignant de dépasser de 1 ou 2km/h la vitesse maximale autorisée. La plupart de ces solutions propose également d'avertir les utilisateurs en cas d'accident ou de route barrée.

Avec ce petit comparatif, vous allez donc découvrir les meilleurs sur Android avec une sélection rien que pour vos petits yeux attentifs à tous les dangers sur la route. Si Google Maps permet de signaler les radars depuis quelques années, cette fonctionnalité n'est pas disponible en France. Si vous cherchez la bonne application pour le signalement des zones à risque, voici notre sélection. Encore une fois, cela ne vous autorise pas à enfreindre les règles de sécurité. Restez prudents ! Voici donc notre top des avertisseurs radars.

Comparatif des avertisseurs radars sur Android

Que vous soyez à la recherche d'une application gratuite ou d'une application payante avec des services supplémentaires, vous allez trouver votre bonheur sur le Google Play Store. Suite aux lois passées ces dernières années, vous ne les trouverez plus sous le nom « avertisseurs de radars » puisque ces applications sont devenues illégales sous ce terme. Il est désormais question d' « outils d'aide à la conduite », qui indiquent ainsi des zones de danger. Et qui signalement indirectement la présence de radars.

1- Les applications payantes

Coyote: Navigation GPS & radar

C'est sûrement le plus connu des avertisseurs radars, et pour cause c'est l'un des premiers. Sa grande force, c'est sa communauté. Chacun des utilisateurs peut signaler des accidents, des travaux, des radars fixes et mobiles, les travaux, etc. Cette richesse et l'entraide des utilisateurs en font un compagnon infaillible sur la route et mélangent les informations des utilisateurs de boitiers comme de l'application. L'interface est très agréable et iCoyote utilise les données de Here Maps auxquelles il ajoute les siennes. Ingénieux !

Une version Android est très complète, mais il faudra y mettre le prix, celle-ci étant l'application la plus chère du marché. L'application est gratuite durant 30 jours. Si vous voulez poursuivre l'aventure, il vous faudra débourser 49,99 euros l'année, soit 6 mois + 6 mois gratuits, ou 11,99 euros par mois. Le plus cher, mais aussi le plus complet qui existe.

1.2. TomTom Go Navigation

TomTom Go rassemble une large communauté composé des utilisateurs Android et iOS, mais aussi de ceux qui possèdent les GPS pour voiture de la marque. L'application vous permet d'économiser vos données mobiles grâce au téléchargement des cartes hors connexion, ces dernières étant mises à jour régulièrement. TomTom offre une expérience de conduite optimale avec la signalisation des zones de danger en temps réel, mais aussi la fourniture d'infos trafic pratiques pour les automobilistes.

L'application est payante et nécessite un abonnement. Il est toutefois possible de profiter d'une période d'essai gratuite de 30 jours. Quant aux prix, elle coûte 3,99 € pour un mois ou 19,99 € si vous prenez l'abonnement annuel, ce qui revient à 1,66 € par mois.

2 – Les applications gratuites

Waze

Waze est une application GPS de type communautaire. Pour ce qui est de l'aide à la conduite et de l'avertisseur radar, les fonctionnalités sont disponibles. Vous pourrez être averti des zones de danger dans les deux sens de circulation et être informé sur le prix du carburant, les travaux sur la route ou encore la présence de policiers.

Au niveau des radars mobiles signalés, on tombe encore un niveau en dessous de Coyote. Mais gardons à l'esprit que Waze est une application gratuite qui fait à la fois GPS et outil d'aide à la conduite, ce qui en fait une alternative très intéressante avec une communauté très importante. Son côté complet et polyvalent ravira les utilisateurs qui souhaitent avoir qu'une seule app du genre sur leur smartphone. L'ergonomie de l'application n'est certes pas parfaite, un défaut à mettre en partie au compte de la richesse des informations fournies, mais on s'y habitue tout de même.

CamSam

CamSam c'est l'un des avertisseurs de radars les plus efficaces du Google Play Store. L'application est gratuite et assure la signalisation des radars fixes et mobiles, des embouteillages, accidents, travaux et d'autres dangers de la route en temps réel. La grande force de l'application est la mise à jour très réactive des nouvelles données récoltées. Une alerte visuelle et sonore est déclenchée lorsque vous vous approchez des dangers.

CamSam revendique plus de millions d'utilisateurs actifs. Elle est gratuite mais existe également en version payante pour 4,15 euros avec la possibilité de passer l'interface en mode paysage, d'utiliser un widget, d'envoyez des alertes à travers votre autoradio via HFP et A2D, etc. Voilà une belle idée pour soutenir l'équipe derrière le développement.

Radars Fixes et Mobiles

Autre alternative, Radars Fixes et Mobiles est également un petit outil bien pratique pour détecter les radars. Les options de navigation ne sont pas incroyables si on compare à ce que peut proposer par exemple Waze, mais elle joue bien son rôle principal : vous prévenir quand vous approchez d'un radar. Elle est indiquée pour tout ce qui est radars fixes mais gère aussi les radars mobiles. En point faible, elle dispose d'une communauté bien moins importante que les applications populaires comme Waze, TomTom ou Coyote.

Voilà pour notre section des meilleurs avertisseurs radars sur Android. Les applications payantes se montrent souvent bien plus complètes que les gratuites, mais tout le monde n'est pas prêt à payer pour ce type de services. Les automobilistes du quotidien seront sans doute bien plus tentés de payer pour une application dont ils ont l'usage chaque jour. Mais si vous recherchez une solution gratuite, Waze est une valeur sûre même si les autres applis de notre sélection ne déméritent pas.

Si vous avez des commentaires à faire sur les applications ou pour partager votre expérience de certaines avertisseuses de radars, n'hésitez pas à nous en faire part. Vous pouvez également retrouver notre top des applications GPS pour Android.