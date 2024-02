Google va se servir de l’IA pour repérer les fuites de méthane depuis l’espace

Google s'associe à l'organisation Environmental Defense Fund en combinant IA et satellite. Objectif : lutter contre les fuites de méthane, un phénomène en partie responsable du réchauffement climatique.

Google n'est pas que le moteur de recherche le plus utilisé au monde. C'est aussi une entreprise qui s'investit dans la défense de l'environnement, et ce depuis des années. On peut le voir de manière concrète dans Google Maps avec l'affichage des trajets les moins polluants. Ou encore celui des entreprises les plus respectueuses en la matière. Dans cette lutte contre le réchauffement global de la planète, l'utilisation de l'intelligence artificielle est centrale. L'entreprise annonce justement un partenariat avec l'organisation non-gouvernementale Environmental Defense Fund. Cette dernière possède un satellite que Google va boosté avec son IA pour repérer les fuites de méthane.

Si l'on pointe souvent du doigt le dioxyde de carbone, ou CO 2 , il ne faut pas oublier que le méthane d'origine humaine est responsable de 30 % du réchauffement climatique selon l'Agence internationale de l'énergie. Il est donc nécessaire d'avoir une vue d'ensemble sur les points où ce gaz est relâché en grande quantité dans l'atmosphère afin de pouvoir en limiter les émissions futures à la source.

Grâce à l'IA et un satellite, Google va cartographier les fuites de méthane

L'idée est la suivante : “en alimentant les algorithmes de détection du méthane avec le Cloud computing et en appliquant l'IA à l'imagerie satellite pour identifier les infrastructures pétrolières et gazières dans le monde entier, notre objectif est d'aider [le Environmental Defense Fund] à quantifier et à retracer les émissions de méthane jusqu'à leur source. Grâce à ces informations, les sociétés énergétiques, les chercheurs et le secteur public peuvent prendre des mesures pour réduire les émissions […] plus rapidement et plus efficacement“.

Concrètement, le satellite MethaneSAT de l'Environmental Defense Fund va être placé en orbite autour de la Terre début mars 2024. Il fera 15 fois le tour de notre planète chaque jour, à plus de 560 mètres au-dessus de nos têtes. Les algorithmes IA de Google permettront à l'engin de calculer le montant de méthane émis par un endroit précis et de mesurer son évolution dans le temps. L'objectif est également d'obtenir une cartographie détaillée. L'intelligence artificielle combinera alors toutes les informations pour afficher les infrastructures émettrices et, dans chacune d'elle, quelle(s) partie(s) rejette(nt) du méthane. Les résultats seront accessibles publiquement sur le site de l'Environmental Defense Fund et celui de Google Earth Engine.