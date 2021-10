Google Maps s’engage pour afficher les trajets les plus écologiques

Les responsables de Google Maps viennent de dévoiler plusieurs fonctionnalités inédites à venir sur Google Maps. Centrées sur l'écologie, elles permettront notamment aux utilisateurs du service de cartographie de trouver des itinéraires moins polluants. On retrouve ensuite une refonte complète de la navigation pour les cyclistes.

En mars 2021, Google Maps avait annoncé vouloir prioriser les trajets les moins polluants. Or à l'occasion de l'évènement Sustainable with Google, la firme de Mountain View a confirmé la disponibilité de cette fonctionnalité inédite dès ce mercredi 6 octobre 2021 aux États-Unis. Elle sera déployée plus tard en Europe et dans d'autres régions du monde en 2022.

Grâce à l'intelligence artificielle et aux informations fournies par la Nationale Renewable Energy Laboratory (NREL), Google Maps pourra afficher les moins polluants selon plusieurs critères : la topographie, le trafic actuel (embouteillé ou fluide), les limitations de vitesse en vigueur, etc. En outre, il affichera également les moyens de transport disponibles qui offrent l'empreinte carbone le plus faible comme le vélo, les transports en commun ou à pied.

“Nous estimons que le guidage écologique a le potentiel d'éviter plus d'un million de tonnes d'émissions de carbone par an, ce qui équivaut à retirer plus de 200 000 voitures de la circulation”, assure Google. Il faut ajouter à ces itinéraires écologiques une refonte complète du système de navigation pour les cyclistes.

Google Maps : des trajets plus écologiques et une carte plus claire pour les cyclistes

Appelée “Lite Navigation”, cette fonctionnalité offrira une navigation plus claire et plus épurée d'après Google. Le but étant d'éviter aux cyclistes de consulter régulièrement l'écran de leur smartphone pour se repérer, ce qui n'est jamais conseillé lorsqu'on est à vélo. “Avec Lite Navigation, les cyclistes peuvent voir rapidement les détails importantes de leur itinéraire sans avoir besoin de garder leur écran allumé ou d'activer la navigation étape par étape. D'un seul coup d’œil, vous pouvez suivre la progression de votre trajet, et voir votre heure d'arrivée en temps réel, et même connaître le dénivelé de votre itinéraire afin de maintenir votre concentration là ou elle doit l'être : sur la route”, écrit Google sur son blog officiel.

Enfin, Google a ajouté des informations sur les vélos et les scooters en libre-service dans 300 villes supplémentaires. “À partir de Google Maps, vous pouvez trouver des stations à proximité et même savoir combien de véhicules sont disponibles à ce moment-là dans des villes comme Berlin, New York, Sao Paulo et Taipei”, détaille Google. Notez que Paris n'est malheureusement pas dans la liste des métropoles concernées pour l'instant.