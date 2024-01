Bard : la version plus avancée de l’IA sera payante

Si l'on en croit des lignes de code repérées par un internaute, Google va lancer une version payante et plus puissante de son intelligence artificielle Bard. Il serait possible de l'essayer gratuitement sous conditions.



Tout comme Microsoft, Google met le paquet sur l'intelligence artificielle. Surtout qu'il en possède une bien à lui : Bard. Elle va même devenir partie intégrante de l'Assistant Google si vous l'autorisez. Et comme tout service dans lequel la firme investit de l'argent, l'idée est à un moment ou un autre d'en tirer un profit. D'après des lignes de code repérées sur le site Web de Bard, Google va sûrement prendre le chemin suivi par ChatGPT : proposer une version gratuite et une version payante de son IA.

C'est logique après tout, l’entreprise ne peut pas se rémunérer avec Bard en y injectant de la publicité comme elle fait avec d'autres de ses produits. On peut lire deux phrases explicites. La première dit “Essayez Bard Avancé, offert” et la deuxième “Bénéficiez d'un modèle de langage plus performant avec des compétences avancées en mathématiques et en raisonnement avec Bard Avancé offert pendant 3 mois”. Après la période mentionnée, il est certain qu'il faudra passer à la caisse pour un montant encore inconnu. Mais ce n'est pas tout.

Il faudra payer pour utiliser la version avancée de l'IA Bard

Un peu plus loin dans le code, on note le lien suivant : https://one.google.com/explore-plan/bard-advanced. Inutile de le copier dans votre barre d'adresse, il ne renvoie à rien. En revanche, la mention de Google One, abonnement payant permettant d'augmenter votre espace de stockage Google, entre autre, est intéressante. Cela laisse supposer que les 3 mois gratuits seront réservés aux détenteurs d'une offre Google One, voire que Bard Avancé sera gratuit selon la formule possédée, probablement la plus onéreuse. Ou bien qu'il existera une nouvelle formule spécifique. Tout est possible à ce stade.

Il est également difficile de savoir quelles seront les différences entre Bard “classique” et avancé. Rappelons que Google a dévoilé en décembre 2023 son intelligence artificielle Gemini dans une vidéo bluffante, bien qu'au final partiellement mise en scène. Dans le même temps, la firme révèle que Gemini aura 3 versions distinctes : Nano, Pro et Ultra. C'est cette dernière, la plus puissante, qui sera utilisée pour Bard Avancé.