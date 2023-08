Google va commencer à supprimer les comptes inactifs dès la fin 2023

Google a commencé à envoyer des courriels aux utilisateurs pour les informer d'un changement de politique important. Dès le 1er décembre 2023, les comptes inactifs depuis deux ans pourront être automatiquement supprimés par l'entreprise.

Google l'avait annoncé en mai 2023 : la firme de Mountain View compte prochainement faire le ménage dans les comptes Google inactifs. Si l'on peut penser de prime abord qu'il s'agit d'une mesure pour faire de la place sur ses parcs de serveurs, il n'en est rien.

En réalité, il s'agit pour Google d'une question de sécurité. En effet, un compte inactif depuis une longue durée est plus susceptible d'être compromis et récupéré pour usurper votre identité ou laisser des campagnes de phishing.

Google change sa politique concernant les comptes inactifs

Or, Google a décidé de passer la vitesse supérieure et vient de commencer à envoyer des mails aux utilisateurs pour les informer de ce changement de politique. Ainsi, l'entreprise indique avoir modifié la période d'inactivité d'un compte Google, désormais fixée à deux ans. Cette modification prend effet dès ce mardi 1er août 2023 et concernera donc tous les comptes Google inactifs depuis deux ans.

Mais ce que l'on retient surtout, c'est qu'un compte inactif et l'intégralité de son contenu (échanges de mails, fichiers enregistrés sur le Drive, etc.) pourront être supprimés à partir du 1er décembre 2023. Néanmoins, Google tient à laisser une certaine marge de manoeuvre aux utilisateurs et précise qu'aucune suppression de compte ne sera opérée avant cette date.

Dans une optique de prévention, les utilisateurs concernés recevront dans les huit mois à venir plusieurs mails de rappel à leur adresse mail principale ou de récupération pour sauvegarder le contenu de leur compte ou le supprimer de manière anticipée.

Comment maintenir son compte comme actif

Si vous êtes dans ce cas et que vous souhaitez tout de même préserver votre compte Google, il existe plusieurs solutions :

se connecter au moins une fois tous les deux ans à votre compte Google

lire ou envoyer un e-mail

utiliser Google Drive

regarder une vidéo Youtube en étant connecté

partager une photo

télécharger une application via le Google Play Store

utiliser le moteur de recherche Google

utiliser Se connecter avec Google pour accéder à un service ou une application tierce

Précisons toutefois que certains comptes peuvent être considérés comme actifs, même s'ils n'ont pas été utilisés depuis deux ans. Evidemment, sous certaines conditions : votre compte Google a été utilisé pour acheter un produit, contient une carte cadeau avec un solde monétaire, est propriétaire d'une application ou d'un jeu publiés, etc.