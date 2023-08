WhatsApp corrige un bug gênant empêchant de passer des appels

Les nouvelles fonctionnalités apportées par les mises à jour de WhatsApp font parfois émerger des bugs. Le dernier en date rendait les appels presque impossibles à passer, aussi bien en vocal qu'en vidéo. Une mise à jour bêta le corrige enfin.

Si vous êtes utilisateur de WhatsApp et friand de nouvelles fonctionnalités, vous êtes peut-être inscrit au programme pour recevoir les mises à jour bêta de l'application. Grâce à lui, vous testez avant tout le monde les nouveautés ajoutées à la messagerie instantanée. Et elles s'enchaînent. Depuis peu, WhatsApp permet de parler à quelqu'un sans ajouter son numéro au préalable, ou encore d'envoyer rapidement des courts messages vidéos à vos amis.

Mais comme toutes versions à l'essai, les bêtas peuvent aussi engendrer des bugs parfois très gênants. Depuis les deux dernières MàJ de test, les utilisateurs rapportent qu'ils leur est presque impossible de passer un appel, aussi bien en vocal qu'en vidéo. En vocal, la voix de l'interlocuteur se distord et devient inaudible. En vidéo, malgré un réseau mobile ou une connexion Wi-Fi suffisante, la qualité est trop basse pour une conversation correcte.

La dernière bêta de WhatsApp rend les appels audio et vidéo de nouveau possibles

Les bêta-testeurs n'ont heureusement pas dû attendre très longtemps avant de pouvoir de nouveau passer des appels. Le correctif numéroté 2.23.16.11 a été déployé sur Android deux jours après la dernière bêta fautive. Ce n'est pas la première fois que WhatsApp est sujet à un bug handicapant comme celui-ci. On se rappelle qu'en juin, cliquer sur un lien renvoyant aux paramètres de WhatsApp depuis une conversation faisait planter l'application.

Pour rappel, si tout ça ne vous fait pas peur et que vous souhaitez intégrer le programme de bêta-test WhatsApp, allez sur le site de la version bêta de WhatsApp depuis un navigateur Web, cliquez sur “Become a tester” et suivez les instructions. En fonction du nombre d'inscrits au moment où vous tentez votre chance, il est possible que le programme soit fermé. Dans ce cas, il faut simplement essayer plus tard.

