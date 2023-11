Google supprimera les comptes inactifs à partir du 1er décembre, c’est le dernier rappel

La suppression des comptes Google inactif commence le 1er décembre 2023. Les personnes concernées ont reçu plusieurs mails pour les prévenir. C'est désormais le dernier rappel avant acte.

Chose promise, chose due. En mai dernier, Google annonçait vouloir effacer les comptes inactifs depuis au moins 2 ans. Dans le détail : “si un compte Google n’a pas été utilisé ou connecté depuis au moins deux ans, nous pourrons supprimer le compte et son contenu, y compris le contenu de Workspace (Gmail, Docs, Drive, Meet, Calendar), de YouTube et de Google Photos”. Pour la firme, c'est avant tout une question de sécurité. Plus un compte est inactif depuis longtemps, plus il y a de chances qu'il soit compromis. Des personnes mal intentionnées peuvent alors s'en servir pour usurper l'identité des victimes ou encore lancer des campagne de phishing.

Afin que la démarche de suppression soit progressive, les utilisateurs ont reçu plusieurs mails de rappel concernant la procédure à venir. À la fois sur leur adresse principale et sur celle de récupération, s'ils en ont renseigné une. Vous êtes invité à sauvegarder les contenus associés au compte inactif ou, si tel est votre souhait, à le supprimer vous même avant la date butoir. À une vingtaine de jours de l'échéance, Google fait actuellement parvenir les derniers messages avant effacement.

La suppression des comptes Google inactifs débute le 1er décembre, voici comment l'éviter

Il y a de nombreuses manières de rendre à nouveau son compte Google actif, et donc d'éviter qu'il ne disparaisse au 1er décembre 2023 :

S'y connecter une fois tous les deux ans minimum.

Ouvrir la boîte Gmail associée puis lire ou envoyer un message.

Se servir du service de stockage Google Drive (sauvegarder un document, en télécharger un sur votre mobile ou PC…).

Se connecter à YouTube avec le compte concerné et regarder une vidéo.

Utiliser Google Photo.

Télécharger une application mobile depuis le Google Play Store.

Utiliser le moteur de recherche Google en étant connecté.

Utiliser la fonction “Se connecter avec Google” pour accéder à un service ou une application.

Comme vous le voyez, il est très simple d'échapper à la suppression de son compte. Notez aussi que ce dernier peut être considéré comme actif même si vous ne vous en servez pas “réellement”. Par exemple s'il contient une carte cadeau avec un solde positif, ou s'il est configuré comme propriétaire d'une application publiée sur le Play Store.