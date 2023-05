Google va faire le ménage dans les comptes inactifs, suivez cette procédure pour ne pas perdre le vôtre

Google va bientôt effacer les comptes inactifs et les contenus associés.

Google souhaite faire le ménage sur ses serveurs. La compagnie annonce dans un communiqué de presse « qu’à partir de cette année, si un compte Google n’a pas été utilisé ou connecté depuis au moins deux ans, nous pourrons supprimer le compte et son contenu, y compris le contenu de Workspace (Gmail, Docs, Drive, Meet, Calendar), de YouTube et de Google Photos ».

Cette envie de faire de la place est fort compréhensible quand on sait que les services en ligne de la firme de Mountain View contribuent pour une grande part aux 36 To (environ) de données créées chaque seconde par les internautes. Gmail est l’un des clients e-mail les plus populaires au monde, et compte très probablement pour une grosse part des 340 milliards et plus de courriels envoyés chaque jour aux quatre coins du monde. Ce n’est pourtant pas le manque de place que Google invoque pour motiver cette décision, mais la sécurité.

Selon la compagnie, « si un compte n’a pas été utilisé pendant une longue période, il est plus susceptible d’être compromis. En effet, les comptes oubliés ou non surveillés peuvent avoir été compromis ». Ces comptes sont souvent vulnérables et une fois qu’un compte est compromis, il peut être utilisé à des fins d’usurpation d’identité ou encore pour diffuser des malwares.

Cette mesure ne sera appliquée qu’à partir de décembre 2023 à travers « une approche progressive », en commençant par les comptes qui n’ont jamais été utilisés après leur création. Pour vous assurer que votre compte est considéré comme actif, il vous suffira soit :