Google facilite le suivi et la suppression de vos informations personnelles en ligne

Google facilite grandement la recherche et la suppression de vos coordonnées dans ses résultats de recherche, ce qui devrait plaire à de nombreux utilisateurs qui ont dû mal là retirer leurs informations personnelles sur la toile.

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de Google, l’entreprise a annoncé plusieurs mises à jour de son moteur de recherche afin de permettre aux internautes de contrôler plus facilement les informations les concernant qui apparaissent dans les résultats.

Les utilisateurs ont désormais la possibilité de recevoir des alertes chaque fois que de nouvelles informations personnelles apparaissent en ligne, ce qui leur permet d'être avertis à temps pour prendre les mesures qui s'imposent.

Lire également – L’UFC Que-choisir lance un site pour mieux lutter contre la revente de vos données personnelles

Le retrait de vos données sur le Web va devenir un jeu d’enfant

L'année dernière, l'entreprise a mis en place un outil permettant aux internautes de supprimer les résultats de recherche contenant certaines de leurs informations personnelles. Dans les prochains jours, une mise à jour de la section “Résultats vous concernant” de l'application Google comportera un nouveau tableau de bord vous permettant de demander rapidement la suppression de certaines informations dans les recherches. Il peut s'agir de votre numéro de téléphone, de votre domicile ou de votre adresse électronique.

Pour commencer, ouvrez l'application Google Search et appuyez sur votre photo de profil dans le coin supérieur droit. Appuyez ensuite sur “Confidentialité et sécurité” et faites défiler la page jusqu'à la section “Résultats vous concernant”. À partir de là, vous pouvez activer la fonctionnalité “Être alerté des nouveaux résultats vous concernant” et définir vos préférences de recherche sécurisée.

Cependant, notez que cette fonctionnalité est actuellement limitée aux utilisateurs américains et ne prend en charge que le contenu anglais, mais Google prévoit de l'étendre à d'autres marchés et d'autres langues à l'avenir. On vous tiendra évidemment au courant dès que la fonctionnalité sera déployée en France.

En plus de ces améliorations, Google a également annoncé aujourd'hui deux nouvelles fonctionnalités de recherche. La première, SafeSearch, brouillera automatiquement les images explicites et graphiques dans les recherches. Cet outil sera utile aux parents, aux écoles et aux organisations privées pour tenir l'imagerie explicite à l'écart des utilisateurs. La deuxième, « Images explicites personnelles », vous permettra de supprimer facilement les images explicites non consensuelles de vous-même dans les résultats de recherche.