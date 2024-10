Profitez vite de ce bon plan pour vous offrir le Google TV Streamer 4K moins cher ! Pendant quelques heures seulement, le lecteur de streaming de la firme de Mountain View passe sous les 105 euros par l'intermédiaire d'un code promotionnel.

En cette journée du mercredi 23 octobre 2024, Rakuten permet à ses clients de bénéficier de 15 euros de réduction dès 119 euros d'achat sur tout son site marchand. Parmi les produits éligibles à l'opération, on peut trouver le Google TV Streamer. Depuis la boutique officielle Boulanger, le lecteur de streaming compatible 4K, HDR, Dolby Vision et Dolby Atmos passe de 119 euros à 104 euros.

Afin d'obtenir le prix réduit, il est nécessaire d'appliquer le coupon RAKUTEN15 durant l'étape du panier. Pour information, la livraison du produit peut se faire gratuitement à domicile et les membres du ClubR auront droit à 520 Rakuten Points. Cela correspond à 5,20 euros de réduction sur leur prochaine commande passée sur le site e-commerce.

Dévoilé au cours de l'été 2024, le désormais successeur du Chromecast se présente sous la forme d'un boîtier qui embarque un port USB-C, un port HDMI 2.1 type A et un port Ethernet. Accompagné d'une télécommande vocale, le lecteur de streaming avec Google TV dispose d'un espace de stockage de 32 Go, d'un processeur MediaTek MT8696 et d'une mémoire vive de 4 Go de RAM. Besoin d'en savoir plus ? Jetez un coup d'oeil à notre article dédié au test du Google TV Streamer.