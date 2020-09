Chromecast avec Google TV : aucune compatibilité avec Stadia avant 2021

Le Chromecast avec Google TV est déjà dans le commerce depuis quelques jours. Ce qui a permis à plusieurs utilisateurs de constater que Stadia est tout bonnement incompatible avec le nouvel appareil dans l'immédiat. Une mise à jour serait néanmoins prévue pour la première moitié de 2021. Il est également possible de lancer quand même l'application, via sideloading.

Le nouveau Chromecast avec Google TV reste incompatible avec le service de jeu en streaming Stadia dans l'immédiat. Un choix étonnant alors que Google doit en parallèle à faire progresser les parts de marché de la plateforme dans un environnement concurrentiel qui se durcit. Google explique néanmoins à nos confrères de The Verge que la prise en charge de la plateforme de jeu en streaming arrivera via une mise à jour dans la première moitié de 2021. Les journalistes du blog sont au passage parvenus à lancer Stadia sur la nouvelle box Android TV Google TV en sideloadant l'APK de l'application. Visiblement, les blogueurs n'ont pas vraiment rencontré de problème immédiat qui pourrait expliquer pourquoi Google a préféré retirer la prise en charge de Stadia au lancement. Hormis le fait que l'application est pour l'instant totalement inadaptée à ce type d'interface orientées télévision.

The Verge argue néanmoins qu'il y a peut-être de bonnes raisons d'attendre un peu. Il est possible en effet que Google ait sur cette plateforme un très haut niveau d'exigence, et aimerait une expérience utilisateur tout aussi soignée et agréable que sur le Chromecast Ultra. Le Chromecast avec Google TV est en effet une box complète – autrement dit avec un système d'exploitation et un matériel sophistiqués. En comparaison les Chromecast classiques ont un système d'exploitation et un hardware plus simple. Dans le cadre du Chromecast Ultra par exemple, l'application Stadia n'a pas vraiment d'interface, elle affiche simplement le flux en provenance des serveurs de Google.

Le Chromecast avec Google TV, plus complexe, peut introduire, par exemple, trop de latence dans les jeux avec le code actuel. Il est ainsi possible qu'à ce stade Google préfère montrer un peu moins d'ambition pour le pas risquer que les utilisateurs se plaignent de bugs rendant l'expérience de jeu impraticable sur le Chromecast. Et que la firme se donne ainsi un peu plus de temps pour raffiner son code. Reste que l'on est assez surpris que Google n'ait pas fait le nécessaire en amont pour pouvoir mieux profiter de la synergie entre ce lancement et sa plateforme de jeux vidéo en streaming.