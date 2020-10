Les propriétaires d’une Mi Box 3 de Xiaomi ont eu une bonne surprise cette semaine : une mise à jour pour leur boitier multimédia est arrivée. Celle-ci permet de passer à Android TV 9.0, une version basée sur Android Pie. Outre l’application d’un patch de sécurité plus récent, cette mise à jour apporte la compatibilité native avec Amazon Prime Video.

Les smartphones sont relativement bien mis à jour aujourd’hui. Google a suffisamment oeuvré pour limiter les abus de certains constructeurs qui non seulement présentent des nouveautés avec une version antidatée, mais qui ne mettent pas à jour non plus leurs terminaux. Aujourd’hui, nous pouvons profiter des derniers développements d’Android sans avoir à acheter un nouveau smartphone. C’est une très bonne évolution.

Côté Android TV (que nous devons appeler maintenant Google TV depuis la dernière keynote de la firme), ce n’est pas la même chanson. Car Google n’est pas aussi pointilleux. Le maintien à jour des boitiers multimédia ou des télévisions connectées dépend du bon vouloir des fabricants. Heureusement, certains font l’effort de maintenir à jour leurs produits. C’est le cas de Xiaomi qui a démarré le déploiement d’Android TV 9.0 sur la Mi Box 3, quelques mois après la publication de la mise à jour stable de la Mi Box S basée sur la même version de l'OS.

Prime Video préinstallé dans l'interface

Et c’est une bonne surprise. D’abord parce que cela permet au boitier d’intégrer un patch de sécurité plus récent (il est daté de juillet 2020). Ensuite parce que cela étend sa compatibilité aux applications Android les plus récentes, notamment Prime Video. La Mi Box 3 devient donc nativement compatible avec le service de streaming d’Amazon (alors qu’il fallait auparavant l’installer manuellement). Vous noterez d’ailleurs que Xiaomi préinstalle désormais Prime Video comme Netflix et YouTube.

L’interface de la Mi Box 3 a également été mise à jour pour refléter les changements opérés par Google. Il y a notamment un nouveau menu en appuyant longuement sur le bouton de mise en marche. Si vous êtes propriétaire d’une Mi Box 3, vous pourriez être hésitant à faire cette mise à jour compte tenu des problèmes rencontrés lors des précédentes mises à jour (sans parler des fonctions qui ont été retirées). Cependant, il est clair que le passage à Android TV 9 améliorera l’expérience. L’archive de cette mise à jour pèse 650 Mo.

Source : XDA Developers