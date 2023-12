TNT : ça y est, France 2 et France 3 sont enfin disponibles en 4K à Paris et ses alentours

C’est le grand jour pour les spectateurs de France Télévisions. Depuis hier, France 2 et France 3 diffusent leur programme en 4K Ultra HD, soit une définition de 3840 x 2160 pixels. L’image prend également en charge la technologie HDR 10, tandis que le son passe au format Dolby Digital Plus.

On s’était inquiété de ne pas la voir arriver avant les Jeux olympiques. France Télévisions a finalement tenu les délais. Le groupe avait promis l’arrivée de la 4K sur ses chaînes pour le mois de décembre, c’est désormais chose faite. Du moins, les 9 millions et quelques de téléspectateurs résidant à Paris et sa périphérie. Depuis hier en effet, il est possible de se connecter au canal 52 et 53 de la TNT pour profiter de France 2 et France 3 en bien meilleure qualité.

Sur son compte X (Twitter), Jacques Donat-Bouillud, directeur du développement des réseaux de diffusion & distribution du groupe, précise que ce test s’étendra « sur plusieurs grandes villes » dès le 23 janvier prochain. France Télévisions espère ainsi couvrir jusqu’à 70 % de la population française d’ici le mois de juin prochain, juste à temps pour les Jeux olympiques de Paris, qui débuteront le 26 juillet 2024.

À Paris, on peut désormais regarder France 2 en 4 K UHD

Rappelons qu’il s’agit bien là de l’objectif principal de France Télévisions : diffusez les Jeux olympiques en 4 K UHD. En effet, France 3 laissera de côté le 2160 p à la fin des épreuves paralympiques, le 8 septembre 2024, tandis que France 2 conservera son canal. On ne sait pas donc encore quand la technologie sera généralisée au sein du service public. Attention toutefois, Jacques Donat-Bouillud prévient que quelques bugs sont à prévoir dans les premières semaines.

Pour rappel, la diffusion fera grimper la définition de l’image à l’Ultra HD, soit 3840 x 2160 pixels, contre 1920 x 1080 pixels (HD) actuellement. De même, la fréquence d’images sera doublée, passant de 25 images par seconde à 50 images par seconde. Le ratio passera au 16:9, tandis que les téléviseurs compatibles pourront profiter du HDR 10. Enfin, pour la partie son, le canal prendra en charge le format Dolby Digital Plus (E‑AC3) et le Dolby AC-4 AC4.