Google Stadia Pro : voici la liste des jeux offerts en juin 2022

Google vient d'annoncer la liste des jeux offerts en juin 2022 aux abonnés Stadia Pro. Au programme, sept nouveaux jeux parmi Deliver Us To The Moon, Lake ou encore DeathRunTV.

Qui dit début de mois dit nouvelle poignée de jeux offerts aux abonnés de l'offre Stadia Pro, la formule Premium du service de cloud gaming de Google. Tandis que les joueurs ont pu mettre la main en mai 2022 sur trois jeux, parmi le populaire Outriders de Square Enix, les utilisateurs pourront ajouter sept titres supplémentaires à leur ludothèque en juin 2022.

Liste des jeux offerts avec Stadia Pro en juin 2022

On commence tout d'abord avec l'excellent Deliver Us To The Moon, un jeu qui combine explorations et énigmes environnementales. Dans ce thriller de science-fiction, vous représentez le dernier espoir de l'humanité. Votre mission ? Vous rendre sur la Lune pour réactiver une technologie surpuissante capable de fournir l'ensemble de la planète Terre en énergie. Si vous aimez les ambiances à la Interstellar, ce Deliver Us To The Moon vous comblera.

On enchaîne avec Lake, un jeu d'aventure en monde ouvert qui vous invitera à l'exploration et à la réflexion sur votre carrière, sur votre rythme effréné à la ville. Déciderez-vous de replonger dans ce quotidien à mille à l'heure ou bien choisirez-vous de rester dans la bourgade tranquille qui vous a vu naître ?

On change totalement de genre avec DeathRunTV, un rogue-lite en vue du dessus. Vous voilà dans la peau d'un participant du jeu TV le plus mortel jamais diffusé. Parcourez les niveaux à la vitesse de l'éclair et dessoudez tous vos opposants avec style pour remporter un maximum de likes de la part des téléspectateurs afin d'espérer sortir vainqueur du DeathRunTV. Concernant les trois autres titres accessibles pour les abonnés Stadio Pro, il s'agit de :

Thought the Darkest of Times : un jeu narratif prenant place dans le Berlin nazi des années 30

: un jeu narratif prenant place dans le Berlin nazi des années 30 Golf With Your Friends : un jeu de golf tout mignon résolument arcade

: un jeu de golf tout mignon résolument arcade TOHU : un jeu d'exploration en point & click sublime qui se déroule dans un monde étrange composé de planète-poissons

: un jeu d'exploration en point & click sublime qui se déroule dans un monde étrange composé de planète-poissons Ben-10 Power Trip : Adaptation vidéoludique du célèbre dessin-animé, incarnez Ben-10 et arrêter le maléfique Hex dans ce jeu d'action en 3D

Pour rappel, Stadia va bientôt améliorer les boutons tactiles et afficher les jeux en 1440p sur smartphones.