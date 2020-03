Google retire du Play Store les outils de benchmark d’AnTuTu

Si vous cherchez les applications AnTuTu sur le Play Store, inutile de perdre votre temps. Google a en effet supprimé les trois logiciels de Benchmark de l’éditeur chinois. La raison derrière ce retrait serait liée au propriétaire de AnTuTu. Il s’agirait de Cheetah Mobile dont les applications ont été retirées du Play Store il y a quelques semaines.

Il n’est pas rare que Google supprime une application du Play Store. Si les règles y sont moins strictes que sur l’App Store d’Apple, la boutique de la firme de Mountain View se veut être un endroit sûr pour tous ceux qui souhaitent enrichir leur expérience sur Android. Quand Gooogle estime qu’une application n’est pas sécurisée ou qu’elle ne respecte pas certaines règles (notamment en termes de permission), la firme la supprime, sans préavis.

Et cela semble avoir été le cas des applications AnTuTu. Les trois outils de mesure de performance développés par l’éditeur chinois et utilisés par de très nombreux blogueurs, journalistes et spécialistes de la téléphonie mobile n’y sont donc plus disponibles. Il s’agit de AnTuTu Benchmark, AnTuTu 3DBench et AITuTu Benchmark, information dévoilée par le logiciel analytique AppBrain et relayée par le site Android Police. Ce retrait est récent, puisque nous avons réalisé des tests sur l’Oppo A9 (2020) la semaine dernière à l’aide d’AnTuTu Benchmark. L’application y était donc accessible.

Une suppression liée au propriétaire d’AnTuTu

Si vous souhaitez télécharger à nouveau les logiciels d’AnTuTu sur Android, sachez que les APK sont téléchargeables à partir du site officiel de l’éditeur. Il suffit alors de lancer l’APK depuis un smartphone autorisant l’installation d’archives en provenance d’autres sources que le Play Store. Bien sûr, en faisant cela, vous perdez la protection que fournissait le Play Store. Selon Android Police, la raison de ce retrait n’est pas liée aux applications elles-mêmes, mais au probable propriétaire de l’éditeur de ces outils : Cheetah Mobile. Il semblerait en effet que les deux entreprises soient intimement liées.

Cheetah Mobile, concepteur de la suite d’optimisation Clean Master, est un éditeur qui n’a pas bonne réputation auprès de Google. Tous les produits de cette entreprise ont été retirés du Play Store à la fin du mois de février. Cheetah Mobile n’aurait pas respecté les règles du Play Store en termes de collecte de données personnelles et d’affichage de bannières publicitaires, entre autres choses. Le retrait de toutes les applications de Cheetah Mobile faisait partie d’une plus vaste de campagne de suppressions d’applications ne respectant pas les règles du Play Store. Ce sont 600 applications qui ont ainsi été enlevées de la boutique il y a quelques semaines.

Source : Android Police