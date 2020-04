Google profite du confinement pour offrir deux mois de Stadia Pro. Une occasion toute trouvée pour la firme de faire un geste, et en même temps, d’essayer tant bien que mal de promouvoir son service de cloud gaming.

À l’instar de Tesla qui construit des respirateurs avec des pièces de Model 3 ou bien Ebay qui donne un coup de pouce aux commerçants, Google aussi a décidé de faire un geste envers les nombreuses personnes confinées à travers le monde. Et quoi de mieux que d’aider les utilisateurs tout en mettant en avant un service qui a du mal à décoller ?

Voilà pourquoi la firme de Mountain View offre à compter de ce mercredi 8 avril deux mois d’abonnements à Stadia Pro, son service payant de cloud gaming. Cette offre concerne les utilisateurs inscrits à l’offre gratuite Stadia Base ainsi qu’à tous les nouveaux venus. Stadia Pro « offre un accès à neuf jeux parmi Grind, Destiny 2 : The Collection et Thumper », précise Google sur son blog.

Un immense catalogue à disposition des joueurs

Pour ce mois d’avril, Google a prévu d’offrir trois jeux dont Serious Sam Collection, Spitlings et Stacks On Stacks. Metro Exodus ne fait malheureusement plus partie de la liste, les abonnés Stadia Pro avaient jusqu’au 31 mars 2020 pour le récupérer dans leur ludothèque. Notez bien que pendant cet essai, vous pourrez faire votre choix parmi la très vaste bibliothèque de Stadia. Pas moins d’une trentaine de jeux inédits (ou pas) sont disponibles à l’achat au prix fort.

Autre précision importante, l’abonnement sera automatiquement reconduit à la fin des deux mois d’essai. Il faudra donc penser impérativement à résilier sous peine de se voir débiter.

Pas de 4K sur Stadia Pro

Seul problème, Google Stadia est un service assez gourmand en bande-passante. Pour rappel, Stadia consomme près de 7 Go par heure dans Red Dead Redemption 2. Afin de réduire le trafic internet, la firme de Mountain View a prévu d’abaisser la résolution par défaut à l’écran et passer de la 4K à du 1080P. D’après les dires de l’entreprise, il sera tout de même possible d’ajuster la qualité à la convenance de l’utilisateur. Ce serait dommage de ne pas pouvoir profiter de Stadia Pro dans les meilleures conditions non ?

