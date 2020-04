eBay aide les petits commerces frappés de plein fouet par le coronavirus à rouvrir en ligne

eBay annonce des mesures pour aider les petits commerces à passer au travers de la crise du coronavirus en rouvrant une boutique sur la plateforme. En France, eBay a lancé, entre autres, un programme de report du paiement des frais et offre la Boutique en ligne basique pendant 12 mois.

eBay met en place des mesures qui visent à inciter les petits commerces frappés de plein fouet par la crise du coronavirus à rouvrir leur activité en ligne. En France, la plateforme a mis en place des mesures spécifiques depuis le 25 mars : « beaucoup d’entre vous nous ont communiqué qu’un soutien au niveau de la trésorerie et qu’une flexibilité au niveau des paiements pourraient les aider. Ainsi, nous mettons à votre disposition la possibilité de reporter le paiement de la plupart des frais eBay de 30 jours aux vendeurs professionnels éligibles« , explique la plateforme.

Dans le détails ces frais incluent « les frais d’insertion, les frais d’option de mise en vente, la commission sur le prix final, les frais d’inscription et les frais d’annonces sponsorisées ». Pour en profiter, il y a néanmoins des conditions : « seuls sont admissibles au Programme les vendeurs professionnels inscrits sur ebay.fr depuis plus de trente jours », explique ainsi eBay. Une seule participation à ce programme est admise, et il faut s’inscrire sur cette page avant le 11 avril 08h59.

eBay précise que « si votre demande est acceptée, la moitié (50%) des frais couverts sera reportée au prochain cycle de facturation et l’autre moitié (50%) sera reportée au cycle de facturation suivant ». Le lundi 30 mars, eBay a lancé l’opération « Toujours ouvert sur eBay » : « les clients eBay en France et dans le monde pourront découvrir dans la sélection ‘Toujours Ouvert sur eBay’, les produits de près de 100 commerçants français qui ont choisi de poursuivre leur activité en ligne pendant la fermeture de leur magasin ».

Par ailleurs, eBay offre jusqu’à 12 mois de Boutique Basique ou (au choix) 6 mois de Boutique à La Une. « Tout nouveau vendeur professionnel bénéficiera également d’un guide de démarrage ainsi qu’un support dédié par les équipes eBay pour l’accompagner dans l’ouverture de sa boutique en ligne et la mise en ligne de ses produits », explique eBay.

Depuis le 1er avril, eBay a également annoncé de nouvelles promotions afin de soutenir les nouveaux vendeurs qui rejoignent la plateforme. La promotion annoncée offre toutes les commissions de vente sur eBay pour les nouveaux vendeurs du 1 mars jusqu’au 30 juin 2020.

eBay propose les mêmes mesures qu’aux Etats-Unis

Un petit coup de pouce appréciable en ces temps difficiles. On aime beaucoup le fait que la plateforme adapte chez nous des mesures mises en place aux Etats-Unis. La plateforme y a ainsi lancé un nouveau programme baptisé « Up & Running ». Dans le cadre de cette opération, eBay fait comme chez nous sauter les frais jusqu’au 30 juin pour les nouveaux vendeurs professionnels.

En plus de cette gratuité des frais, la plateforme offre comme en France un eBay Store basique qui inclut des avantages pour les vendeurs, comme des frais de mise en ligne et d’expédition plus bas. La plateforme promet également la mise en place de « webinaires, aide individualisée et accès à des vendeurs expérimentés » pour aider les entreprises qui n’ont jamais fait de commerce en ligne.

Lire également : Coronavirus, livraisons et SAV – Amazon, Fnac Darty, Cdiscount… le point sur la situation

Enfin, comme ici la firme met désormais en avant les petits commerces sur sa page d’accueil pour les aider à réaliser plus de ventes. Pour en profiter, les commerces américains doivent ouvrir un nouveau compte sur eBay – les comptes existants ne sont pas éligibles. Il faut également être une entreprise et la gratuité des frais ne concerne par ailleurs que les 500 premiers articles vendus.