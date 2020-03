Stadia : Google offre trois jeux au mois d’avril, dont Serious Sam Collection

Google annonce la liste des jeux qui seront accessibles gratuitement pour les abonnés de Stadia Pro. Ces trois titres sont Serious Sam Collection, Spitlings et Stacks On Stacks (On Stacks). La firme présente également les nouveaux titres à venir sur sa plate-forme de streaming : The Crew 2 et Lost Words.

Face à une concurrence qui s’organise sur le jeu en streaming, Google enrichit son offre pour Stadia. Comme annoncé précédemment par la firme, le nombre de titres disponibles va s’accroitre. Et plusieurs sont offerts chaque mois aux abonnés à Stadia Pro. Inutile donc d’acheter une licence pour y jouer sur la plate-forme. Google a pris la parole sur les réseaux sociaux et sur le blog de Stadia pour annoncer les nouveautés à venir dans les prochaines semaines. Et notamment les jeux qui seront proposés gratuitement à partir du 1er avril.

Lire aussi : xCloud : Microsoft testerait le service de jeu en streaming sur Windows 10

Sur l’image qui accompagne cet article, laquelle a été diffusée sur le site de Stadia, vous pouvez retrouver les trois jeux seront offerts à partir du 1er avril. Le premier est Serious Sam Collection qui cumule les remasters des trois premiers opus de la série. Rappelons que Serious Sam est un shooter à la première personne à la bande-son aussi énergique que le volume d’hémoglobine affiché à l’écran. Un palliatif amusant pour ceux qui n’ont pas encore acheté Doom Eternal (également disponible sur Stadia).

Des jeux pour tous les gouts

Les deux autres titres sont Spitlings et Stacks On Stacks (On Stacks), plus accessibles pour toute la famille. Le premier est un jeu d’arcade type « Pac-Man » avec un mode multijoueur en ligne (jusqu’à quatre participants). Le second est un puzzle game où il faut créer des piles toujours plus hautes avec des formes géométriques. Stacks On Stacks est une exclusivité temporaire de Stadia. Les jeux offerts le mois dernier seront accessibles jusqu’au 31 mars. Il s’agit de Metro Exodus et Thumper.

Google annonce également les nouveautés à venir la semaine prochaine sur Stadia. The Crew 2, jeu de course (auto, moto et bien plus encore) d’Ubi Soft, et Lost Words, un jeu d’aventure onirique de Modus Games, seront disponibles dans quelques jours. Le premier sera commercialisé de 50 dollars à 100 dollars selon les versions (avec ou sans season pass), avec de grosses ristournes pour les abonnés Stadia Pro. Le second sera vendu 15 dollars. Retrouvez le trailer des jeux ci-dessous. Enfin, le DLC de Borderlands 3 arrive aujourd’hui. Il est offert aux possesseurs du season pass de Borderlands 3 et commercialisé 15 dollars pour tous les autres.