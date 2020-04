Resident Evil 8 : sortie en 2021 sur PS5, PS4, Xbox Series X et Xbox One

Resident Evil 8 sortirait dans le courant de l’année 2021, révèle une fuite. Il s’agirait d’un jeu cross-gen, qui sera donc à la fois disponible sur les consoles actuelles, PS4 et Xbox One, et sur les consoles next gen, à savoir la PS5 et la Xbox Series X. On fait le point sur les dernières informations disponibles sur le titre.

Quelques semaines après la sortie de Resident Evil 3 Nemesis sur console, une fuite est venue lever le voile sur Resident Evil 8. D’après les informations obtenues par nos confrères du site Video Games Chronicle, Capcom sortira un nouvel opus de la saga Resident Evil dans le courant de l’année prochaine. Pour rappel, le média avait déjà visé juste récemment en annonçant la sortie imminente de Call of Duty Modern Warfare 2 remastered.

Un FPS façon Resident Evil 7: Biohazard

Selon Video Games Chronicle, ce nouvel épisode permettrait au joueur d’incarner Ethan Winters. Sans surprise, Resident Evil 8 reprendrait une partie du gameplay de Resident Evil 7: Biohazard. On y retrouverait ainsi la vue à la première personne (FPS). La rumeur veut que le projet ait d’abord été pensé comme un nouvel opus de la série spin-off des Resident Evil Revelations. Après l’enthousiasme suscité par des tests en interne, Capcom aurait finalement décidé de rattacher le jeu à la franchise principale.

Afin d’immerger au maximum les joueurs, Capcom aurait choisi d’intégrer des phases d’hallucinations au gameplay du jeu, affirme le leaker AestheticGamer, dont les propos sont relayés par Video Games Chronicle. Selon lui, le jeu va se distinguer des autres opus de la saga avec un bestiaire de monstres revisité, comprenant des loups-garous, des zombies en armure armés d’épées et une sorcière qui se transforme en une nuée d’insectes.

AestheticGamer mentionne aussi la présence d’un château abandonné, ce qui devrait rappeler des souvenirs aux amoureux de Resident Evil 4. Quoi qu’il en soit, nous en saurons plus sur le jeu de Capcom dans les mois à venir. Que pensez-vous de ces premières informations ? On attend votre avis dans les commentaires.

