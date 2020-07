Google Play Pass arrive en France : des centaines de jeux et d’apps disponibles pour 30 euros par an

Google Play Pass, sélection d’applications commercialisée sous forme d’abonnement, était jusqu’à présent disponible qu’aux États-Unis. La firme de Mountain View étend cette semaine sa disponibilité dans neuf pays, dont la France. Le prix de l’abonnement est de 5 euros par moi ou 30 euros par an.

Vendre des biens numériques par abonnement est une tendance très actuelle. Et pour cause : cela permet de recevoir des revenus réguliers. Toutes les grandes firmes multiplient les initiatives en créant des forfaits. Que ce soit dans le commerce électronique (livraison premium), l’audiovisuel (ciné et séries), dans la musique, dans l’information ou dans le jeu vidéo. Et les applications pour smartphones ne font évidemment pas exception.

Lire aussi – Google proposera bientôt de vous abonner à une application directement depuis le Play Store

En septembre dernier, nous rapportions dans nos colonnes le lancement aux États-Unis de Play Pass pour contrer l’arrivée d’Apple Arcade quelques jours plus tôt. Il s’agit d’un abonnement à une sélection variable d’applications et de jeux du Play Store. Tant que vous restez abonné, vous conservez l’accès aux contenus comme si vous les aviez payés. Cette semaine, Google annonce que le Play Pass sort des frontières américaines pour s’installer dans neuf autres pays.

La liste comprend l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Irlande, l’Espagne, l’Italie et… la France ! Le Play Pass y sera lancé cette semaine, sans plus de précision. Nous avons, pour notre part, essayé d’accéder à la page d’abonnement sans succès. Mais cela devrait être actif dans les prochains jours.

5 euros par mois ou 30 euros par an

Le prix de Play Pass en France est de 4,99 euros par mois. Une offre annuelle bien plus avantageuse est proposée à 29,99 euros. Soit la moitié du prix de l’abonnement mensuel. À ce prix, vous accédez donc à une centaine d’applications et jeux disponibles sur le Play Store, parmi lesquels Sonic the Hedgehog, Sorcery, Star Wars Knights of the Old Republic, Stardew Valley, This War of Mine, Teslagrad, Sally’s Law, etc. Google annonce même que certains jeux sortiront en avant-première sur le Play Pass avant d’arriver sur le Play Store.

Notez que l’abonnement nécessite un appareil Android, bien sûr, sous KitKat minimum (4.4) et la version 16.6.25 du Play Store. Pour vérifier quelle version vous avez, faites un appui long sur l’icône du Play Store depuis votre mobile et sélectionnez « Infos sur l’appli ». Tout en bas de l’écran se cache le numéro de version. Si votre smartphone est à jour, la version du Play Store que vous devriez avoir est au moins égale à 20.7.