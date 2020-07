Chrome 84 est disponible : Google bloque enfin les demandes de notifications

Chrome 84 est disponible sur Android, Mac, Windows et Linux. Cette nouvelle itération comporte son lot de nouveautés, dont SameSite, une option qui limite l’accès aux cookies. Surtout, Google se met enfin à bloquer toutes les demandes de notifications intrusives affichées par de nombreux sites web.

Google vient de lancer le déploiement de Chrome 84, près de deux mois après Chrome 83. Tout d’abord, la firme de Mountain View corrige un total de 38 failles de sécurités repérées au sein du navigateur web.

Chrome 84 déclare la guerre aux cookies et aux demandes de notifications intrusives

Avec Chrome 84, Google reprend le déploiement de l’attribut SameSite. Lancée avec Chrome 80 et interrompue suite à la crise du coronavirus, cette nouveauté limite les cookies d’un site à son nom de domaine. Par défaut, les cookies des sites web ne seront donc plus accessibles à des tiers, sauf si les développeurs du site en décident autrement. De cette manière, Google cherche à empêcher des acteurs malveillants de collecter les cookies des internautes. Les cookies sont effet régulièrement utilisés par les pirates pour lancer des attaques.

Ensuite, Google bloque les demandes de notifications abusives envoyées par de nombreux sites web. Désormais, les demandes de notifications n’apparaîtront plus dans une fenêtre pop up. Concrètement, Google affine l’interface apparue avec Chrome 80. De plus, Chrome 84 va visiblement plus loin en bloquant par défaut toutes les notifications. L’ancienne itération se contentait de s’adapter à chaque site en fonction de votre historique de navigation.

Enfin, Google est parvenu à réduire la consommation énergétique, et la pression exercée sur le CPU, quand Chrome est placé en arrière plan. Seule une minorité d’usagers pourront tester cette fonctionnalité dès Chrome 84. L’option ne sera déployée pour tous les usagers qu’à partir de Chrome 85, dont le déploiement est attendu en septembre. Chrome 84 signe aussi l’arrivée de plusieurs API, dont une API destinée à améliorer l’authentification à double facteurs sur Android. Que pensez-vous de ces nouveautés ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Cliquez ici pour télécharger Google Chrome 84 sur Windows, Android Mac et Linux